Boris Johnson promet de garder le soutien de Covid, jurant: «  Nous ne retirerons pas le tapis  »

Le soutien financier pour l’emploi et les moyens de subsistance se poursuivra pendant toute la durée de la pandémie de coronavirus, a promis Boris Johnson, déclarant aux députés que le gouvernement fera «tout ce qu’il faut» pour aider les entreprises et les travailleurs.

Présentant sa feuille de route pour une levée progressive des restrictions relatives aux coronavirus, M. Johnson a déclaré que les magasins non essentiels n’ouvriront pas avant le 12 avril au plus tôt, avec des pubs, des restaurants et des hôtels soumis à des restrictions plus longtemps et sans date pour que les gens cessent de travailler à domicile. .