Boris Johnson promet aux personnes handicapées une « vie meilleure » – mais les organisations caritatives disent que le plan manque de détails

Boris Johnson a promis aux personnes handicapées du Royaume-Uni une « vie meilleure et plus juste » alors que son gouvernement a dévoilé 100 engagements immédiats dans le cadre d’une nouvelle stratégie nationale en matière de handicap.

Mais la stratégie a suscité une réponse mitigée des organisations caritatives pour les personnes handicapées, qui ont salué certaines mesures – mais ont déclaré que le plan manque d’ambition, de financement clair et ne parvient pas à fournir un «changement transformationnel».

Les ministres se sont engagés à mettre en place un groupe de travail examinant les coûts accrus auxquels les personnes handicapées sont confrontées et une nouvelle campagne de sensibilisation du public pour dissiper les stéréotypes enracinés.

Le gouvernement consultera également sur l’opportunité de rendre obligatoire pour les employeurs de 250 employés ou plus de déclarer le handicap dans leur main-d’œuvre, après qu’un programme volontaire n’a pas fourni suffisamment de données.

Et un « passeport » d’accès au travail en ligne sera mis à l’essai plus tard cette année parmi les jeunes handicapés, les anciens combattants et les employés qui changent de poste pour les aider à entrer sur le marché du travail, changer d’emploi et progresser dans leur carrière.

« Tout comme nos talentueux paralympiens devraient monter sur scène à Tokyo le mois prochain, chez nous, nous exploitons cette même ambition et ce même esprit, pour construire une vie meilleure et plus juste pour toutes les personnes handicapées vivant au Royaume-Uni », a déclaré M. Johnson.

« Notre nouvelle stratégie nationale sur le handicap est un plan clair – de donner aux personnes handicapées le meilleur départ à l’école pour débloquer des opportunités d’emploi égales, cette stratégie nous met sur la voie d’améliorer leur vie quotidienne. »

Justin Tomlinson, ministre des Personnes handicapées, a affirmé que le document de 114 pages était « transformationnel » et que la stratégie ouvrirait la voie à la responsabilisation du gouvernement.

Mais les principales organisations caritatives ont critiqué le manque de détails « concrets » et ont déclaré qu’il était difficile de voir comment la vie serait améliorée pour la prochaine génération de personnes handicapées.

Richard Kramer, directeur général de l’association caritative pour les personnes handicapées Sense, a déclaré qu’il n’y avait pas d’« annonce de pièce maîtresse » pour déclencher un changement immédiat. « La stratégie d’aujourd’hui représente un petit pas en avant, mais ne fait pas les pas nécessaires pour apporter un changement transformationnel aux personnes handicapées. »

Mark Hodgkinson, directeur général de l’association caritative pour l’égalité des personnes handicapées, Scope, a déclaré que les domaines qui semblent prometteurs incluent la consultation sur la déclaration obligatoire des personnes handicapées et ont promis des améliorations aux transports publics.

Mais il a déclaré que le gouvernement n’avait pas précisé comment il comblerait l’écart d’emploi des personnes handicapées – la différence entre le taux d’emploi des personnes handicapées et non handicapées, qui s’élève à 28,6 pour cent.

Il a déclaré : « Beaucoup des engagements pris à court terme doivent être salués, mais la stratégie dans son ensemble est en deçà du plan de transformation que de nombreuses personnes handicapées attendaient et méritent.

« À moins d’obtenir des détails clairs au-delà des 12 prochains mois, il est difficile de voir en quoi la vie sera très différente pour la prochaine génération de personnes handicapées. »

Le directeur général de Disability Rights UK, Kamran Mallick, a ajouté : « La stratégie ne contient pas suffisamment de mesures concrètes pour remédier aux inégalités actuelles que subissent les personnes handicapées en termes de niveau de vie et de chances de vivre. »

Les sociétés de bus britanniques seront obligées de fournir des annonces sonores et visuelles pour aider les passagers handicapés, dans le cadre d’une initiative menée par le ministère des Transports (DfT).

Le DfT s’est engagé à fournir des subventions de 3,5 millions de livres sterling pour aider les petites entreprises à ajouter des systèmes d’information audiovisuels à leurs flottes. Il a également annoncé que des recherches seront menées sur la conception des arrêts de bus et des gares routières pour s’assurer qu’ils sont «accessibles pour tous».

La stratégie du gouvernement promet également de se concentrer sur les améliorations du logement, telles que l’augmentation du nombre de maisons accessibles construites, avec une consultation sur l’obligation pour les propriétaires d’apporter des ajustements raisonnables aux maisons à bail et en copropriété.