Boris Johnson promet aux députés conservateurs qu’il remettra la Grande-Bretagne sur pied alors qu’il tente un retour politique époustouflant

Hier soir, BORIS Johnson a promis aux députés conservateurs qu’il remettrait le pays «sur pied» alors qu’il se tenait à l’aube d’un retour politique époustouflant.

L’ancien Premier ministre a également juré qu’il n’y aurait plus de scandales sordides sous sa surveillance s’il revenait au n ° 10, comme il l’a dit à ses députés: “Je suis le seul à avoir le mandat de diriger la Grande-Bretagne.”

Il est revenu de sa pause dans les Caraïbes hier matin et a immédiatement téléphoné pour rallier le soutien à sa candidature à la direction.

Après être descendu de l’avion à l’aéroport de Gatwick, il s’est rendu directement à Londres où il a eu des entretiens serrés avec ses collaborateurs les plus proches.

Peu avant 15 heures, l’équipe Boris a déclaré qu’il avait les 100 soutiens MP nécessaires pour décrocher une place dans le processus de sélection final, bien que seulement 56 l’aient publiquement approuvé.

Pourtant, de nombreux députés conservateurs ont averti qu’ils siégeraient en tant qu’indépendants si M. Johnson revenait.

Si suffisamment de démissions, le parti pourrait perdre sa majorité, déclenchant accidentellement une élection.

Un grand critique d’arrière-ban de M. Johnson a déclaré: «S’il réussit, il déchirera notre parti. Ce sera plus de guerre civile.

Pour l’instant, le décor est planté pour une bataille titanesque entre M. Johnson et un ami devenu ennemi Rishi Sunak – l’ancien chancelier dont la démission l’a forcé à quitter le n ° 10 il y a à peine six semaines.

Après un vol de nuit, M. Johnson s’est assis les yeux troubles dans une pièce devant deux grands Union Jacks alors qu’il sonnait autour des députés conservateurs pour essayer de les convaincre de le soutenir.

Vers 15 h 30, M. Johnson – basé à Millbank Tower, à quelques centaines de mètres du Parlement où travaillait M. Sunak – a parlé à Red Waller Lee Anderson.

M. Anderson, député d’Ashfield, Notts, a déclaré: «Nous avons eu une conversation en clair. Il m’a assuré que les choses seraient différentes, que nous allons travailler dur, aller de l’avant et remettre le pays sur pied.

M. Johnson lui a également dit qu’il n’y aurait pas de répétition des scandales passés, comme le retard dans le limogeage de l’ancien whip en chef Chris Pincher, accusé d’avoir peloté deux hommes dans un club de membres conservateurs. M. Anderson a déclaré: «Son discours était très rassurant.

“J’ai dit:” Nous ne pouvons pas avoir un autre épisode de Pincher “, et il m’a promis que nous ne le ferions pas, ou que la réaction serait plus rapide.”

M. Johnson a également déclaré à ses alliés qu’après l’éviction de Liz Truss, lui seul avait le mandat de diriger le Royaume-Uni.

Le député conservateur James Duddridge a déclaré: «Je lui ai demandé quels étaient, selon lui, les grands problèmes de la campagne sur lesquels je devrais insister et il a répondu:« Je suis la seule personne à avoir le mandat de le faire ».

“Il a dit que son téléphone n’arrêtait pas de sonner avec des gens qui l’appelaient pour le soutenir.”

Au cours d’une journée frénétique de complots politiques, les partisans de M. Johnson, M. Sunak et Penny Mordaunt, la première à jeter son chapeau sur le ring, se sont précipités pour courtiser leurs collègues.

Hier soir, M. Sunak avait 119 mentions publiques, soit plus du double du total de M. Johnson. Cependant, des sources de la campagne de M. Johnson ont déclaré qu’il avait dépassé le 100 crucial. Mme Mordaunt était en retard sur 23.

Les alliés de M. Johnson ont affirmé que son équipe avait approché son camp pour conclure un accord dans lequel elle décrocherait un poste au Cabinet si elle quittait la course au Premier ministre et le soutenait.

Ses partisans ont qualifié la rumeur de “déchets”.

La grosse bête Priti Patel, quant à elle, s’est mise derrière son ancien patron.

L’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré: “Je soutiens Boris Johnson pour qu’il revienne en tant que Premier ministre, pour rassembler une équipe unie pour livrer notre manifeste et conduire la Grande-Bretagne vers un avenir plus fort et plus prospère.”

Hier soir, les partisans de M. Johnson ont utilisé les résultats des sondages pour aider à convaincre les députés hésitants de craindre qu’il ne perde de son élan.

Cela est venu après que le Sunday Times a rapporté que plusieurs donateurs conservateurs qui avaient précédemment soutenu M. Johnson lui disaient que ce n’était pas le bon moment pour lui de revenir.

L’équipe de M. Johnson disait aux députés des sièges du mur rouge que les sondages indiquent que lui seul peut remporter les principaux objectifs des élections générales travaillistes.

L’enquête, qui a été réalisée quelques jours seulement avant le départ de Mme Truss, a demandé aux électeurs conservateurs quel chef les rendrait plus susceptibles de soutenir le parti lors des prochaines élections.

Au total, 56% ont déclaré qu’ils préféreraient que M. Johnson soit le Premier ministre devant Liz Truss.

Quelque 48% ont répondu qu’ils favoriseraient M. Sunak dans le sondage de Portland Communications.

Si M. Johnson remporte le vote, ce serait le retour politique le plus étonnant depuis que son héros, Sir Winston Churchill, est revenu au n ° 10 en 1951 après six ans d’absence.

Pendant ce temps, une enquête Deltapoll a révélé que M. Johnson était la meilleure arme des conservateurs contre le leader travailliste Sir Keir Starmer.

Le sondage, pour le Mail on Sunday, a révélé que si une élection devait avoir lieu aujourd’hui, le parti travailliste rentrerait chez lui avec une vaste majorité de 320 sièges.

Ce nombre serait réduit à 26 avec M. Johnson à la barre des conservateurs.