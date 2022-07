Le Premier ministre britannique sortant pourrait remplacer Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l’alliance l’année prochaine, selon The Telegraph

Des hauts responsables du Parti conservateur soutiennent la perspective que le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson devienne le prochain secrétaire général de l’OTAN, a rapporté The Telegraph.

L’actuel chef du bloc militaire dirigé par les États-Unis, Jens Stoltenberg, est “On s’attend généralement à ce qu’il se retire en septembre de l’année prochaine”, laissant le poste de défense de haut niveau ouvert, selon le journal.

Ce moment fournirait à Johnson « du temps pour recharger ses batteries » après une course de trois ans en tant que Premier ministre britannique, a-t-il souligné.

L’homme de 58 ans a annoncé sa démission plus tôt ce mois-ci après plusieurs scandales très médiatisés et une vague de démissions parmi ses ministres. Il restera en poste jusqu’au 6 septembre.

Le secrétaire général de l’OTAN est nommé à l’unanimité par tous les membres de l’OTAN et, selon The Telegraph, Johnson a de bonnes chances de décrocher le poste car il “a gagné le crédit international pour avoir aidé à construire la coalition internationale contre le russe Vladimir Poutine” après le déclenchement du conflit en Ukraine.

Londres a été l’un des plus grands soutiens de Kiev, fournissant au pays des armes, entraînant ses troupes et préconisant une solution militaire à la crise, tout en imposant des sanctions radicales à la Russie.















Les États-Unis préféreraient également un candidat britannique au poste de secrétaire général en raison de son “méfiance à l’égard de toute personnalité de l’Union européenne prenant le poste compte tenu des suggestions répétées de plans pour une nouvelle armée de l’UE”, argumentait le journal.

“Tout Britannique distingué serait un excellent choix [to lead NATO]. Si en effet c’est ce que Boris Johnson veut faire, bien sûr, je soutiendrais cela », a déclaré Richard Drax, un haut responsable conservateur du Comité spécial de la défense.

Un autre membre du comité, Mark François, a insisté “Les gens discuteront probablement de l’héritage de Boris Johnson pendant des années – mais une chose qui est clairement indiscutable est son soutien absolument indéfectible à l’Ukraine face à la barbarie russe.”

“S’il postulait pour devenir secrétaire général de l’OTAN, je soupçonne qu’il pourrait compter sur [Ukrainian] le président Zelensky pour référence », il ajouta.

L’ancien ministre du Brexit, David Jones, a également souligné que “C’est Boris qui s’est rendu en Suède et en Finlande et a exhorté les dirigeants des deux pays à faire des demandes d’adhésion à l’OTAN, ce qu’ils ont bien sûr fait.”

Cependant, tous les conservateurs ne soutiennent pas Johnson, l’ancien chef de l’armée britannique Lord Dannatt suggérant qu’il n’est pas apte à jouer le rôle de l’OTAN en raison de son “des trucs personnels, le manque d’intégrité, le manque de confiance.”















“Franchement, nous ne voulons pas exposer Boris Johnson sur la scène internationale pour plus de ridicule. Il est un embarras national », il a dit.

Un haut responsable du ministère de la Défense, qui s’est entretenu avec The Telegraph sous couvert d’anonymat, a également suggéré que la France opposerait probablement son veto à tout candidat britannique qui postulerait pour devenir secrétaire général de l’OTAN.

Le député ukrainien Aleksey Goncharenko a déclaré que Johnson était “la bonne personne” pour le rôle qu’il “comprend les défis auxquels l’OTAN et l’Occident sont confrontés.” Cependant, l’Ukraine n’aura pas de vote car elle n’est pas membre de l’OTAN.

Downing Street a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté à ce sujet par le Telegraph.

Si le politicien britannique devient secrétaire général de l’OTAN, cela détériorera probablement encore plus les relations entre l’alliance et Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le “agressivement” Les politiques anti-russes de la Grande-Bretagne ces dernières années pourraient être attribuées à Johnson personnellement. Le Premier ministre britannique sortant est quelqu’un qui vise toujours à “montez un spectacle” et qui “s’est accroché au pouvoir jusqu’au bout pour faire avancer sa propre carrière politique de toutes les manières possibles”, il a dit.