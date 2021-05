Boris Johnson presque à mi-chemin pour atteindre l’objectif de 20000 policiers supplémentaires dans les rues de Grande-Bretagne

BORIS Johnson est presque à mi-chemin de son objectif de mettre 20 000 policiers de plus dans les rues – comme il a annoncé que 8 771 flics de plus avaient été embauchés.

Alors qu’il essaye de prendre les devants avant les élections locales de la semaine prochaine, il a remercié la police qui travaille dur et a promis que les nouvelles recrues rendraient les rues britanniques plus sûres pour «réprimer» le crime.

Toutes les forces en Angleterre et au Pays de Galles ont atteint ou dépassé leurs objectifs de recrutement, ont-ils confirmé hier soir.

Les ministres se sont engagés à recruter au moins 6 000 par an pour atteindre leur objectif dans un délai de trois ans.

139 000 personnes ont demandé à rejoindre la police depuis le début de la nouvelle campagne de recrutement sous la direction du Premier ministre.

Les ministres ont déclaré qu’il y avait maintenant plus de 10 000 flics appartenant à des minorités ethniques dans les forces britanniques – le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Et il y a aussi plus de femmes que jamais auparavant.

Le Premier ministre a déclaré hier soir: «Lorsque je suis devenu Premier ministre, je me suis engagé à recruter davantage de policiers, à réduire la criminalité et à rendre vos rues plus sûres.

«En un an à peine, nous avons embauché 9 000 policiers supplémentaires, ce qui a dépassé notre objectif de première année et nous a mis sur la bonne voie pour recruter les 20 000 nouveaux policiers que nous avions promis».

Priti Patel a également salué la nouvelle, se disant qu’elle était « ravie » que les patrons aient pu amener beaucoup plus de cuivre dans les rues.

Elle a ajouté: « En tant que ministre de l’Intérieur, assurer la sécurité de vous, de votre famille et de notre pays est ma priorité numéro un. »

Mais les critiques ont déclaré que les effectifs de la police étaient toujours inférieurs à ce qu’ils étaient lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2010.