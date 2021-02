Boris Johnson présentera les détails du retour des fans de football dans la «  feuille de route  »

Boris Johnson a confirmé que les fans de football pourront retourner dans les stades à partir du 17 mai au plus tôt.

Jusqu’à 10 000 personnes ou un quart de la capacité, selon la plus petite des deux, seront autorisées dans les plus grandes salles, comme Wembley.

Mais les stades plus petits seront limités à 4 000 personnes ou à la moitié de leur capacité, selon le nombre le plus bas.

Cela signifie que les fans pourraient revenir pour le dernier jour de la Premier League le 23 mai.

Les restrictions espèrent être encore levées le 21 juin – ce qui aura un impact sur l’Euro 2020 qui a été retardé de 12 mois.

Wembley devrait accueillir sept matches du tournoi, dont les trois matchs de groupe de l’Angleterre, un match nul des 16 derniers, les deux demi-finales et la finale.

Jusqu’à 10000 personnes devraient assister aux deux premiers matches de groupe de l’Angleterre contre la Croatie et l’Écosse les 13 et 18 juin respectivement.

Mais des foules plus importantes pourraient être autorisées pour le troisième match contre la République tchèque le 22 juin, et on espère que la finale du 11 juillet pourra être jouée devant une foule de capacité au stade national.