Boris Johnson présente un «  risque accru  » de snoopers après la mise en ligne du numéro de téléphone

Boris Johnson s’est peut-être exposé à un «risque accru» de fouiner par des États hostiles et des gangs criminels en laissant son numéro de téléphone portable personnel en ligne pendant 15 ans, a averti l’ancien conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni.

Le numéro est censé avoir été désactivé peu de temps après le courrier électronique de potins Popbitch a révélé jeudi qu’il pouvait être trouvé sur Internet au bas d’un ancien communiqué de presse publié en 2006, lorsque M. Johnson était le député d’arrière-ban de Henley.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que l’accès généralisé au numéro du Premier ministre était une «situation grave», comportant un risque pour la sécurité.

Mais les ministres ont cherché à minimiser la question, le chancelier Rishi Sunak insistant sur le fait que «tous les protocoles de sécurité ont été suivis».

La révélation de la défaillance de la sécurité est intervenue quelques jours à peine après qu’il a été révélé que le secrétaire du cabinet Simon Case a plaidé en privé auprès du Premier ministre pour qu’il change le numéro de téléphone mobile qu’il possède depuis plus d’une décennie, au milieu des préoccupations concernant le nombre d’hommes d’affaires, de lobbyistes et d’autres des personnalités extérieures au gouvernement qui ont pu le contacter directement.

L’inquiétude a été suscitée par la fuite des échanges de messages texte avec le magnat de l’aspirateur Sir James Dyson, dans lequel le Premier ministre a promis de «résoudre» les problèmes fiscaux liés aux ingénieurs travaillant sur le développement du ventilateur dans la crise Covid.

Peter Ricketts, qui a été conseiller à la sécurité nationale de David Cameron de 2010 à 2012, a déclaré que le nombre de PM doit être connu de «centaines, sinon de milliers» de personnes.

Avertissement que M. Johnson devrait prendre des mesures pour être « beaucoup plus sécurisé numériquement qu’il ne semble être le cas maintenant », Lord Ricketts a déclaré à BBC Radio 4’s Today: « Je pense que l’on serait inquiet si un État hostile qui avait des capacités sophistiquées, avait le numéro de téléphone mobile lui-même.

«Cela doit augmenter le risque qu’ils soient capables d’écouter au moins certaines des communications en cours, et peut-être aussi d’autres acteurs non étatiques, comme des gangs criminels sophistiqués.

« Donc, il n’y a aucun moyen de savoir si c’est vrai, mais il doit au moins y avoir un risque accru si le nombre est largement disponible. »

Il était certain que les conversations téléphoniques du Premier ministre incluraient des informations sensibles sur les intérêts commerciaux, des discussions avec des dirigeants étrangers et des personnes faisant pression sur lui pour obtenir des faveurs, a déclaré Lord Ricketts.

«Vous ne devriez pas être dans une position où quiconque a déjà eu votre numéro de téléphone peut vous joindre lorsque vous êtes Premier ministre», a-t-il déclaré. «Et c’est l’un des inconvénients d’être Premier ministre, mais c’est pour leur propre bien et leur propre protection vraiment, que l’accès à eux doit être contrôlé et surveillé, afin qu’il ne puisse y avoir aucun soupçon de faveurs demandées et faites ou du genre. des choses que nous voyons maintenant avec les échanges que nous voyons avec James Dyson.

Interrogé sur le numéro de téléphone du Premier ministre lors d’une visite de campagne électorale à Hull, Sir Keir Starmer a déclaré: «C’est évidemment une situation grave.

«Cela comporte un risque pour la sécurité.

«Et il en a été averti. Cela raconte sa propre histoire.

Starmer a ajouté: «Je pense que beaucoup de gens ne se soucieront pas seulement de savoir qui a le numéro, mais qui l’utilise.

«Parce que ce qui est sorti ces dernières semaines, c’est un accès privilégié – ceux qui permettent à WhatsApp d’obtenir des faveurs.

«Tout cela est une preuve supplémentaire qu’il y a essentiellement une règle pour eux et une autre règle pour tout le monde.»

Sir Keir a déclaré qu’il avait changé son numéro lorsqu’il est devenu directeur des poursuites pénales en 2008 et qu’il l’a gardé en sécurité depuis lors.

Les tentatives d’appeler le numéro de M. Johnson jeudi soir ont été accueillies par un message automatisé disant que le téléphone était «éteint» et une invitation à «veuillez essayer plus tard ou envoyer un SMS».

Et M. Sunak a déclaré: «Pour autant que je sache, tous les protocoles de sécurité ont été suivis.»

S’exprimant lors d’une visite à Hartlepool, où une élection partielle cruciale se déroule la semaine prochaine, le chancelier a déclaré qu’aucun électeur n’avait soulevé la question avec lui.

«Une partie de ce qui rend le Premier ministre spécial est qu’il est une personne incroyablement accessible», a déclaré M. Sunak.

«Vous le voyez partout où il se trouve, les gens sentent qu’ils peuvent s’identifier à lui, ils peuvent lui parler, ils peuvent lui dire ce qu’ils pensent.»

La ministre de l’Intérieur, Victoria Atkins, a insisté sur le fait que M. Johnson «connaît ses responsabilités en matière de sécurité nationale».

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de Downing Street.