Boris Johnson prépare son retour en tant que Premier ministre britannique – médias

L’ancien dirigeant britannique envisagerait un retour politique maintenant que son successeur, Liz Truss, a démissionné

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson aurait prévu son retour au pouvoir au 10 Downing Street, cherchant à remplacer Liz Truss après sa démission 44 jours seulement après être devenu son successeur.

Plusieurs législateurs du Parti conservateur (conservateurs) suggèrent déjà que Johnson soit ramené au poste de Premier ministre, selon des informations publiées jeudi par le Times de Londres et d’autres médias. Johnson, qui est en vacances en République dominicaine, envisage de terminer son voyage comme prévu ou “retournez en arrière et réintégrez la mêlée politique”, a déclaré le Times, citant des sources non identifiées.

Truss, qui était auparavant secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères dans le gouvernement dirigé par Johnson, a démissionné jeudi après que ses initiatives fiscales et économiques ont ébranlé les marchés financiers et provoqué la chute de la livre sterling. Elle est devenue la PM la plus courte de l’histoire du Royaume-Uni, battant un record vieux de près de deux siècles détenu par George Canning, décédé après seulement 119 jours au pouvoir.

Les conservateurs prévoient de sélectionner un nouveau chef d’ici la fin de la semaine prochaine, accélérant un processus qui a pris deux mois après la démission de Johnson en juillet. Le Parti travailliste d’opposition a appelé à des élections générales immédiates. Les dernières élections générales britanniques ont eu lieu en 2019, lorsque Johnson est arrivé au pouvoir. Compte tenu de sa majorité à la Chambre des communes, le Parti conservateur pourrait reporter les prochaines élections générales jusqu’en janvier 2025.

Le processus de choix d’un nouveau chef du Parti conservateur pourrait être achevé dès lundi, car les conservateurs auraient l’intention de ne considérer que les candidats nommés par au moins 100 députés. Cela signifie qu’il y aura trois candidats au maximum. Si une seule personne obtient le nombre requis de nominations d’ici lundi, elle deviendra PM par défaut.

Johnson a démissionné sous la pression à la suite d’une série de scandales, y compris le fiasco du Partygate, dans lequel son bureau a organisé des soirées alcoolisées à Downing Street et Whitehall pendant les fermetures nationales de Covid-19 en 2020 et 2021. Cependant, même à l’époque, il a accepté d’intervenir vers le bas, Johnson envisageait déjà une autre course pour le Premier ministre en s’attendant à ce que son successeur soit un “désastre”, a rapporté le Sunday Times en juillet.

Le nouveau Premier ministre héritera d’une économie en déclin, du taux d’inflation le plus élevé du Royaume-Uni en 40 ans et de l’indignation du public contre le Parti conservateur. Le successeur de Truss prendra également la barre au milieu d’une crise énergétique qui a été exacerbée par le soutien du Royaume-Uni à Kiev dans le conflit russo-ukrainien.