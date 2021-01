Boris Johnson au téléphone – Andrew Parsons / No10 Downing Street

Boris Johnson a déclaré hier soir à Joe Biden que son arrivée à la Maison Blanche était un « moment d’espoir dans une période sombre » puisqu’il est devenu le premier dirigeant en dehors de l’Amérique du Nord à parler au président américain.

On pense que le Premier ministre est le troisième dirigeant mondial à parler à M. Biden après que son appel prévu ait été avancé de deux jours, ce qui sera considéré comme un coup de pouce majeur pour la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

M. Johnson s’est entretenu avec M. Biden lors d’un appel téléphonique de 35 minutes depuis son bureau du 10 Downing Street. Les deux hommes ont discuté « d’un très large éventail de sujets », ont déclaré des sources, décrivant la conversation comme « très chaleureuse, amicale et large avec un accord sur des questions clés ».

Une source a déclaré que M. Johnson s’est félicité des «annonces initiales fantastiques de l’administration Biden et du« moment d’espoir »dans une période sombre».

Annonçant l’appel téléphonique sur Twitter, M. Johnson a déclaré: «C’est un plaisir de parler au président Joe Biden ce soir. J’ai hâte d’approfondir l’alliance de longue date entre nos deux pays alors que nous conduisons une reprise verte et durable du COVID-19.

Hier soir, des sources à Berlin et à Paris ont confirmé que ni la chancelière allemande Angela Merkel ni le président français Emmanuel Emmanuel Macron ne s’étaient entretenus avec M. Biden depuis l’investiture de mercredi.

Boris donne un coup de pouce – Andrew Parsons / No10 Downing Street

On s’attendait à ce que M. Biden commence à téléphoner à ses alliés de l’autre côté de l’Atlantique demain et cet appel sera considéré comme un coup de pouce majeur après le Brexit pour la Grande-Bretagne et un signe que le président américain veut consolider la relation spéciale.

La conversation est intervenue après qu’il est apparu que M. Biden avait retiré un buste de Sir Winston Churchill lors de la sélection de meubles du bureau ovale.

Les responsables britanniques avaient minimisé l’importance de cette décision, tout comme la Maison Blanche et l’ambassade des États-Unis à Londres.

Des responsables britanniques ont déclaré au Sunday Telegraph qu’il était «probable» que M. Johnson ait été le premier dirigeant en dehors des Amériques à recevoir un appel.

Les deux hommes devaient avoir discuté de la conférence du G7 de juin à Cornwall et de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en novembre, ainsi que de la perspective d’un accord commercial post-Brexit.

L’histoire continue

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que les deux hommes « ont également discuté des avantages d’un éventuel accord de libre-échange entre nos deux pays, et le Premier ministre a réitéré son intention de résoudre les problèmes commerciaux existants dès que possible ».

M. Biden s’est entretenu vendredi avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

M. Johnson a cherché depuis l’inauguration la semaine dernière à tendre la main de l’amitié au président démocrate après sa victoire sur Donald Trump et a déclaré en novembre: «Les États-Unis sont notre allié le plus important et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur nos priorités communes. du changement climatique au commerce et à la sécurité. »

La rapidité de l’appel à M. Johnson est une amélioration significative par rapport au moment où Donald Trump a remporté l’élection présidentielle en novembre 2016.

Puis Theresa May, le prédécesseur de M. Johnson au 10 Downing Street, était une modeste 11e sur la liste des appels du président Trump en 2016, derrière les dirigeants de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, du Mexique, du Japon, de l’Inde, de la Turquie, d’Israël, de la Corée du Sud, de l’Australie et de l’Irlande.