Boris Johnson poursuit la politique d’infection massive de Covid qui constitue un «danger pour le monde», avertissent les scientifiques

Le gouvernement de Boris Johnson a été invité à reconsidérer de toute urgence son plan visant à mettre fin aux restrictions de Covid en Angleterre lundi, alors que des scientifiques internationaux ont averti que cette décision constituait un « danger pour le monde ».

Plus de 1 200 scientifiques du monde entier ont condamné la décision du Premier ministre d’aller de l’avant avec la soi-disant Journée de la liberté le 19 juillet, la qualifiant de « non scientifique et contraire à l’éthique ».

Certains des experts ont convoqué un sommet d’urgence vendredi – avertissant que la politique du gouvernement britannique consistant à mettre fin aux restrictions légales en matière de distanciation sociale et de masques équivalait à « une immunité collective par infection massive ».

Les scientifiques – qui ont récemment signé une lettre à La Lancette mise en garde contre la réouverture – la crainte que la réouverture de la semaine prochaine en Angleterre ne permette à la variante Delta de se propager rapidement dans le monde.

Les conseillers gouvernementaux officiels de la Nouvelle-Zélande, d’Israël et de l’Italie ont tous sonné l’alarme face à la stratégie du gouvernement britannique.

Le professeur Michael Baker, membre du groupe consultatif Covid du gouvernement néo-zélandais, a déclaré que ses collègues étaient « étonnés » et « stupéfaits » que le Royaume-Uni ait décidé de lever les freins alors que la transmission du virus augmentait si rapidement dans le pays.

« Il semble étrange que le Royaume-Uni revienne à cela [herd immunity] approche », a déclaré le professeur Baker.

Les experts internationaux ont été rejoints par certains des scientifiques du groupe britannique Independent Sage, qui a exhorté Downing Street à repenser la fin des restrictions.

Le professeur Christina Pagel, membre du panel Independent Sage, a déclaré : « UK [government] la politique ne nous concerne pas seulement, elle affecte tout le monde.

Cela survient alors que le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a admis que le nombre de personnes hospitalisées avec Covid au Royaume-Uni doublait actuellement toutes les trois semaines environ et pourrait bientôt atteindre des «chiffres assez effrayants».

Le professeur Whitty a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve claire » que retarder la prochaine étape du verrouillage de la feuille de route de l’Angleterre ferait une différence dans la réduction de la propagation de la transmission de Covid.

Mais Lancette le rédacteur en chef Richard Horton a déclaré que le professeur Whitty « déformait délibérément l’opinion scientifique » en affirmant qu’il y avait un large soutien à l’approche du Premier ministre.