Boris Johnson pourrait se présenter au poste de Premier ministre malgré l’enquête

Alors que Johnson n’a pas encore déclaré publiquement s’il se présente à nouveau pour le chef du Parti conservateur et Premier ministre britannique, certains de ses partisans ont déjà appelé à son retour. Et certains critiques ont soulevé la question : comment Johnson pourrait-il redevenir leader alors que les législateurs enquêtent toujours sur lui ?

Johnson a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre en juillet à la suite d’une avalanche de démissions de membres de son cabinet, qui ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus soutenir un dirigeant aussi enraciné dans les scandales – notamment «Partygate», une série de rassemblements tenus à Downing Street et d’autres bâtiments gouvernementaux alors que le gouvernement de Johnson a demandé aux Britanniques de ne pas socialiser au milieu de verrouillages stricts contre les coronavirus.

Après que des rapports ont émergé des rassemblements, Johnson dit à plusieurs reprises Parlement que son bureau avait suivi les directives de verrouillage du coronavirus, déclarant en décembre 2021 : « Les directives ont été suivies et les règles ont été suivies à tout moment. En janvier, Johnson a présenté ses excuses au Parlement, admettant qu’il avait assisté à un événement «Apportez votre propre alcool» à Downing Street.

Deux enquêtes gouvernementales majeures ont été ouvertes sur les rassemblements et les remarques de Johnson : une de la haute fonctionnaire Sue Gray et une autre du comité des privilèges de la Chambre des communes. Gray a conclu qu’il y avait “un grave échec” de leadership dans le gouvernement de Johnson, tandis que le comité parlementaire devrait entendre des preuves et rédiger un rapport à la fin de l’automne ou de l’hiver de cette année.