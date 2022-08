Boris Johnson pourrait rester député jusqu’aux prochaines élections, disent des amis

BORIS Johnson ne quittera pas les Communes et pourrait rester député jusqu’aux prochaines élections, disent ses amis.

Le Premier ministre sortant ne veut pas donner de fil à retordre à son prédécesseur et forcer une élection partielle dans ses premières semaines au pouvoir en se retirant.

Cela signifie qu’il pourrait rester député d’Uxbridge et de South Ruislip jusqu’à deux ans si un autre vote national a lieu en 2024 comme prévu.

Un initié a déclaré: “Il veut maintenir les pieds de son prédécesseur sur le feu de l’Ukraine, le nivellement et le crime.

“Il ne va pas encore s’en aller.”

David Cameron a déclenché une élection partielle à Witney quelques semaines seulement après avoir quitté le numéro 10 après avoir perdu le référendum sur le Brexit en 2016.

Mais les critiques disent que cela signifiera qu’il devra déclarer les milliers de livres d’argent supplémentaires qu’il devrait récolter lorsqu’il quittera officiellement Downing Street.

Les anciens premiers ministres, dont Theresa May et Tony Blair, ont gagné des millions en travaillant dans le circuit après-dîner en prononçant des discours et en travaillant pour des entreprises lucratives.

Cependant, BoJo ne sera pas autorisé à prendre un autre emploi avant au moins trois mois après avoir quitté No10.

En vertu du code ministériel, les ministres ne sont pas autorisés à faire pression sur le gouvernement pendant au moins deux ans après avoir démissionné.

Cependant, il pourrait toujours être contraint de quitter son siège plus tôt par une enquête de sleaze des Communes commençant plus tard ce mois-ci.

Les ministres du Cabinet s’attendent à ce qu’il soit interrogé en personne par la puissante enquête du comité des privilèges pour savoir s’il a induit les députés en erreur sur ce qu’il savait des fêtes de verrouillage No10.

S’ils le suspendent pendant plus de dix jours de séance, les députés peuvent faire face à une pétition de révocation – où les habitants furieux auront leur mot à dire sur l’opportunité de le démarrer ou non.