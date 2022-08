Boris Johnson pourrait rendre la Chambre des lords gonflée encore plus grande

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La Chambre des Lords britannique est gonflée, paresseuse et impopulaire. C’est certainement antidémocratique, et à dessein. C’est une chambre de copains; un palais du patronage, où certains membres se soucient à peine de se présenter. C’est un organisme qui a désespérément besoin d’être modernisé. Et ce sont les opinions des seigneurs eux-mêmes – certains d’entre eux, en tout cas. Le Lord Speaker, John McFall, a averti le mois dernier que la chambre était devenue “trop ​​​​grande”, que les récentes nominations politiques “n’ont pas été particulièrement actives” et que leur sélection risque de saper “la confiance du public dans notre système parlementaire”.

Mais si Boris Johnson parvient à ses fins, 50 autres pairs à vie pourraient bientôt plier les coudes dans les salles à manger raréfiées de la chambre. En effet, un avantage d’adieu permet au Premier ministre sortant de demander à la reine d’accorder des pairies à un nombre quelconque de personnes de son choix – y compris les principaux donateurs du Parti conservateur et toutes sortes d’alliés politiques, y compris la famille et les amis.

L’année dernière, le Sunday Times de Londres et le groupe Open Democracy ont estimé le tarif en vigueur à 3 millions de livres pour un siège aux Lords.

Cela semble être à la fois un scandale et une tradition.

Mais cela arrive à un moment où beaucoup – y compris un certain nombre de pairs hautement compétents – craignent que sans une réforme sérieuse, pour la plupart bloquée au cours du siècle dernier, la Chambre des lords ne survive pas longtemps au XXIe siècle, car le peuple ne le fera tout simplement pas l’avoir.

Née au XIVe siècle, commencée sous sa forme actuelle en 1801, la Chambre des lords a évolué pour devenir la deuxième chambre du parlement bicaméral britannique, où des pairs non élus examinent la politique gouvernementale et les projets de loi rédigés dans la Chambre des communes élue, plus bruyante, vue par une audience mondiale de la télévision ces dernières années a parlé du Brexit, alors que l’orateur belliqueux hurlait “orrrder!”

Les Communes sont le lieu où réside le véritable pouvoir, mais les Lords fournissent, comme l’a dit un membre, une « valeur réelle ».

“Vous constaterez que les personnes les plus désireuses de réformer la Chambre des lords sont les lords eux-mêmes”, a déclaré David Anderson – depuis 2018, Lord Anderson, baron d’Ipswich – un éminent avocat spécialisé dans les droits de l’homme et le droit constitutionnel.

Il s’inquiète que la chambre soit devenue une cible de dérision. « La perception de la corruption est extraordinairement corrosive », a déclaré Anderson au Washington Post. Il a déclaré que la façon dont les nominations sont distribuées par les premiers ministres est “le plus grand abus, plus que les chiffres réels”, ce qui est également un problème.

Une grande partie de l’attention négative ne concerne pas vraiment l’argent dépensé pour les Lords, mais l’argent que les Lords pourraient payer pour entrer dans la maison. Les pairs de la vie – dont beaucoup sont déjà aisés – ne gagnent qu’un tarif de concert. Pour chaque jour où ils se présentent au travail à Westminster, ils reçoivent 379 $, non imposables, plus de modestes frais de déplacement.

Quelle est la taille de la Chambre des Lords ? Énorme.

Et en sortant, Johnson pourrait le rendre plus énorme. Il n’y a pas de limite supérieure.

Il est devenu si grand qu’il n’y a pas assez de sièges sur les bancs rouges du palais de Westminster de l’époque victorienne pour tous les fesses des membres.

Le décompte officiel est d'”environ 800″ membres – et le manque de précision souligne le fait que l’organe délibérant regorge de membres inactifs ou âgés, qui, pour cause de maladie ou d’infirmité ou de problèmes plus urgents ailleurs, pourraient être en train de démissionner tranquillement ou une retraite subtile.

Beaucoup d’entre eux ne se présentent tout simplement pas.

Quoi qu’il en soit, le nombre 800 fait des Lords la deuxième plus grande chambre parlementaire au monde, après l’Assemblée populaire nationale chinoise, avec 2 980 membres.

Population de la Grande-Bretagne : 67 millions.

Population de la Chine : 1,4 milliard.

Les membres de l’assemblée chinoise ont un mandat de cinq ans. Les Seigneurs servent à vie. (Leurs 650 homologues à la Chambre des communes montent et descendent à chaque élection générale.)

Qui sont ces plus de 800 Lords ?

Il y a 26 « pairs spirituels », évêques de l’Église d’Angleterre, malgré le fait que la Grande-Bretagne est une nation aux religions multiples, où la moitié des gens disent n’appartenir à aucune religion.

92 autres sont des « pairs héréditaires ». Ce sont les aristocrates de type Downton Abbey que de nombreux réformateurs aimeraient voir jetés : Les marquis, vicomtes, barons et cetera, dont les titres sont transmis de génération en génération.

Un comte meurt, un autre prend sa place, élu par ses confrères nobles, à la maison.

Soit dit en passant, les pairs héréditaires sont tous des hommes. Une seule baronne héréditaire est décédée il y a quelques années.

La grande majorité des Lords – environ 700 – sont nommés par un Premier ministre, en consultation avec d’autres dirigeants politiques, et nommés par le monarque. Beaucoup sont alignés sur les partis politiques, mais quelques centaines sont des « indépendants », qui sont pour la plupart indépendants (mais pas sans leurs propres loyautés politiques).

Johnson, après trois ans de mandat, a déjà envoyé 86 nouveaux membres aux Lords, soit plus de 10 % de la maison actuelle. Parmi eux figurent son ancien patron du journal Daily Telegraph, le chroniqueur et biographe Thatcher Charles Moore ; l’homme d’affaires d’origine russe et propriétaire d’un tabloïd Evgeny Lebedev, fils d’un ancien officier du KGB ; et Jo Johnson, son jeune frère.

Une fois dedans, difficile de sortir. Certains réformateurs ont pressé les Premiers ministres d’adopter la règle du « deux en dehors, un en » pour amincir les Lords. Le régime alimentaire n’a pas fonctionné.

Life peer signifie ce qu’il dit, pour la vie – et ce ne sont pas des poulets de printemps.

Le pair héréditaire Lord Trefgarne a pris son siège le jour de son 21e anniversaire en 1962 et est en service depuis six décennies. Il a maintenant 81 ans. Ce qui n’est pas vraiment si vieux, compte tenu. L’âge moyen est de 71 ans. Le membre le plus âgé est Lord Christopher. Il a 97 ans. La baronne Gardner de Parkes à 95 ans est la femme la plus âgée.

Certains membres finissent par mourir. Certains prennent leur retraite. Quelques-uns sont bousculés, dont des Lords qui, il s’avère, n’étaient pas des contribuables britanniques, mais domiciliés à Monaco, Hong Kong et en Suisse.

Jusqu’à présent, la liste des noms figurant sur la liste d’honneur de la démission de Johnson reste semi-secrète. Mais l’ancien Premier ministre travailliste, Gordon Brown, a révélé le mois dernier qu’il avait vu un projet rédigé par un groupe de pression politique qui conseille Johnson, avec un plan « de nommer jusqu’à 50 nouveaux pairs conservateurs pour forcer de nouvelles lois litigieuses à être adoptées par le parlement. ”

Brown a affirmé que c’était le plan de Johnson d’emballer “les Lords avec ses copains et de légitimer la corruption”.

“L’argent parle, et nulle part plus que dans les Lords”, a écrit Gordon dans le Guardian. Il a déclaré que 22 des donateurs conservateurs les plus généreux – qui, ensemble, ont fait don de 64 millions de dollars aux conservateurs – ont été nommés Lords depuis 2010, lorsque le parti a commencé ses 12 ans d’emprise au 10 Downing Street.

Brown a souligné que l’abolition de l’actuelle Chambre des lords était l’un des dix engagements pris par Keir Starmer lorsqu’il a pris la tête du Parti travailliste en 2020.

Johnson n’a pas confirmé son intention de nommer autant de nouveaux pairs, dont une majorité serait certainement des membres du Parti conservateur. Mais un porte-parole a pris la défense du Premier ministre. “Compte tenu des départs à la retraite et des départs, de nouveaux membres des Lords continuent d’être nécessaires”, a-t-il déclaré. “Il est tout à fait normal qu’un Premier ministre et des partis d’opposition proposent des noms pour une liste de pairie politique.”

Le parlement britannique est parfois comparé au Congrès américain, avec sa Chambre des représentants et son Sénat, mais il est en fait très différent.

Dans le système britannique, c’est à la Chambre des communes que se déroule vraiment toute l’action. C’est là que le gouvernement présente la législation, et où elle est débattue et votée.

La Chambre des lords sert davantage d’organe consultatif et de surveillance, mais fournit des services importants. La Chambre examine attentivement, méthodiquement, ligne par ligne, les projets de loi approuvés par la Chambre des communes. Il modifie régulièrement les projets. Son rapport de comité est le meilleur de sa catégorie, mais il est rarement lu à grande échelle en dehors de la bulle de Westminster.

Les Lords sont l’organe le plus délibératif et le moins partisan, déployant une expertise considérable qui peut façonner et affiner les politiques publiques et obliger le gouvernement à rendre des comptes.

“Il y a un nombre important de pairs qui travaillent vraiment très dur”, a déclaré Robert James Roberts, alias Lord Lisvane, un ancien législateur du Pays de Galles, qui était auparavant greffier ou directeur général à la Chambre des communes. Roberts a déclaré au Post qu’il y avait aussi de nombreux membres qu’il ne reconnaîtrait peut-être même pas dans la chambre, car ils assistent si rarement

“Nous sommes perçus comme une chambre gonflée”, a déclaré Peter Norton, professeur de gouvernement à l’Université de Hull, décrit dans la presse comme le “plus grand expert vivant du Parlement britannique” et depuis 1998 membre des Lords. Mais il a déclaré au Post que la chambre offrait une “excellente valeur” dans son amélioration de la législation.

Il a déclaré que la réputation et la mission de la Chambre des lords avaient été sapées par Johnson, qui a enfreint les règles, “un Premier ministre mettant des copains ou des gens qui soutiendront simplement la ligne du parti”.

“Cela n’aide” personne, a-t-il dit, sauf peut-être Johnson.

Norton a présenté un projet de loi d’initiative parlementaire qui donnerait à la Chambre des lords le pouvoir statutaire de contrôler – voire de veto – les candidats d’un premier ministre.

Il envisage une barre haute : les personnes nommées doivent démontrer un «mérite remarquable» et «une volonté de servir», et pas seulement un désir d’exploiter leur nouveau titre.

Il a qualifié la vérification proposée d’outil nécessaire pour maintenir le «contrôle de la qualité».

Norton a souligné le donateur conservateur, homme d’affaires et philanthrope milliardaire Peter Cruddas, qui a été anobli en 2020 au mépris des conseils de la Commission des nominations de la Chambre des lords, qui a recommandé à l’unanimité que Johnson annule la nomination. Quelques jours après être devenu Baron Cruddas, a rapporté le Times de Londres, il a donné un demi-million de livres au parti conservateur.

“En fin de compte, c’est au Premier ministre de décider qui il veut à la Chambre des lords”, a déclaré Cruddas au Post dans un communiqué. “J’ai été nominé à cause de mon travail sur le Brexit.”

Johnson a félicité Cruddas pour sa philanthropie et son sens des finances.

Cruddas a déclaré que la commission de vérification des Lords existait depuis 20 ans et que le groupe “ne donne jamais de raisons, et ils ne publient jamais leurs procès-verbaux de réunions, et leurs décisions sont secrètes et sans explication”.

Darren Hughes, directeur général de l’Electoral Reform Society, un groupe de défense de la démocratisation de la Chambre des lords, a déclaré que de nombreux Britanniques ont déclaré aux sondeurs qu’ils considéraient la Chambre des lords “comme un club confortable pour quelques privilégiés”, mais pourraient ne pas comprendre. qu’ils votent des lois.

Une enquête récente du groupe YouGov en mars 2022 a révélé que près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir peu ou pas confiance en la Chambre des lords.

“Les Lords ont des membres individuels très distingués, mais eux et tout leur travail acharné sont dégradés par ce genre de lien sale entre l’adhésion et l’argent”, a déclaré Hughes.

Les réformes exigeraient l’approbation du gouvernement et de la Chambre des communes. Certains premiers ministres ont exprimé leur soutien, mais les mesureurs réels ne sont allés nulle part.

Anderson dit que la chambre est bloquée en partie parce que la Chambre des communes est satisfaite du statu quo.

“Beaucoup de politiciens élus prétendent vouloir que la Chambre des Lords soit élue parce que c’est plus démocratique. Mais la réalité est que si les Lords étaient élus, la Chambre des Lords aurait une légitimité qu’elle n’a pas actuellement », a-t-il déclaré. “Il deviendrait un rival démocratique des Communes, d’une manière que vous connaissez bien aux États-Unis, avec la Chambre et le Sénat.”