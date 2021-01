Boris Johnson est sur le point de perdre son propre siège et aucun des deux principaux partis politiques n’est susceptible de remporter la majorité pure et simple aux prochaines élections générales, qui ne devraient pas avant 2024, selon un nouveau sondage.

Plus de 22000 personnes ont été interrogées dans le cadre d’un sondage circonscription par circonscription étroitement surveillé sur une période de quatre semaines en décembre, mené par la société de données de recherche Focaldata et publié par le Sunday Times .

Mais le poste de Premier ministre de M. Johnson peut de plus en plus être défini par la réponse du gouvernement à la pandémie de coronavirus, qui a déjà tué plus de 74000 personnes et écrasé l’économie.