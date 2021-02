Le Premier ministre Boris Johnson semblait avoir une mauvaise journée de cheveux aux Communes ce midi – après une séance d’entraînement précoce portant un bonnet.

Le PM, 56 ans, avait l’air de ne pas avoir mis un pinceau sur sa tête alors qu’il peignait une figure échevelée au cœur du gouvernement.

Les cheveux volants de Johnson avaient plus l’air de Worzel Gummidge que de Premier ministre alors qu’il prenait des PMQ.

Auparavant, il avait bravé les conditions glaciales pour continuer son régime d’exercice – avec des squats et des fentes.

Un indice de l’apparence des cheveux a été présenté au n ° 10 plus tôt dans la journée alors qu’il se masquait

Le PM, 56 ans, avait l’air de ne pas avoir mis un pinceau sur sa tête pour son apparition aux Communes

Il a peut-être eu de mauvais cheveux le jour après une séance d’entraînement précoce portant un bonnet

Le PM, 56 ans, a opté pour un mélange inhabituel d’équipement d’entraînement et de vêtements tricotés pour la séance matinale.

Alors qu’il regardait le rôle dans des shorts sportifs et des baskets de course, il les a associés à un bonnet à pompon rouge et un pull en laine vert.

Mais le mash-up vestimentaire n’a rien fait pour atténuer son enthousiasme alors qu’il était mis à l’épreuve par l’entraîneur personnel Harry Jameson.

Le PM, 56 a opté pour un mélange inhabituel d’équipement d’entraînement et de vêtements tricotés pour la session

La concentration était gravée sur son visage alors qu’il s’accroupissait dans une position accroupie ce matin

Des photos de M. Johnson ont montré combien d’efforts il consacrait à l’entraînement physique

Une photo de M. Johnson montrait les efforts qu’il consacrait à l’entraînement physique.

La concentration était gravée sur son visage alors qu’il s’accroupissait dans une position accroupie, serrant fermement ses mains l’une contre l’autre.

Plus tard, au cours de l’entraînement, il a fait des élévations du genou, ce qui peut aider à renforcer l’abdomen.

M. Johnson, qui a été hospitalisé pour un coronavirus, se consacre à un nouveau régime depuis au moins six mois.

M. Johnson, qui a été hospitalisé pour un coronavirus, se consacre à la remise en forme

M. Johnson s’est engagé dans un nouveau régime depuis au moins six mois

Son entraîneur Harry Jameson a également travaillé avec un certain nombre de célébrités au cours de sa carrière

Il a obtenu une permission spéciale pour s’entraîner au Lambeth Palace.

Lorsqu’il a lancé la stratégie du gouvernement pour une meilleure santé en juillet, il a déclaré: «J’ai toujours voulu perdre du poids depuis des siècles et des siècles.

« Comme, je pense, beaucoup de gens avec qui je lutte avec mon poids – montent et descendent.

« Mais depuis que je me suis rétabli du coronavirus, j’ai régulièrement amélioré ma forme physique.

« Je ne veux pas faire de réclamations excessives parce que je viens juste de commencer à me concentrer là-dessus, mais j’ai – j’ai au moins une pierre en bas.

«Je suis plus qu’une pierre en bas. Mais quand je suis allé aux soins intensifs, quand j’étais vraiment malade, j’étais très, j’étais en surpoids.