L’ancien Premier ministre britannique a qualifié la brigade Azov de « héros », malgré les informations selon lesquelles elle aurait commis de nombreux crimes de guerre.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a rejoint les combattants de la célèbre unité ukrainienne Azov pour poser pour une séance photo tout en tenant une banderole portant un symbole néo-nazi.

La polémique a éclaté mercredi lorsque plusieurs membres de la brigade Azov, largement connue pour son idéologie néonazie et interdite en Russie, ont été accueillis par des députés britanniques dans le cadre d’une table ronde sur le retour des prisonniers de guerre de l’unité au Parlement britannique. .

Fondée en tant que milice néonazie en 2014, Azov a joué un rôle clé dans les combats dans le Donbass avant le déclenchement des hostilités à grande échelle en 2022. Durant cette période, elle a été accusée par l’ONU et plusieurs organisations de défense des droits humains de se livrer à des actes de torture. , viols et pillages. Elle a finalement été intégrée à la Garde nationale ukrainienne et, en 2023, a été transformée en brigade.

L’événement, présidé par la députée Victoria Prentis, procureure générale d’Angleterre et du Pays de Galles, a également réuni Johnson. Il a fait l’éloge des combattants de la brigade Azov, les qualifiant de « héros, » tout en exhortant l’Occident à donner à Kiev plus d’armes et le pouvoir de mener des frappes « hors de leurs propres frontières » y compris sur le sol russe.















« Nous comptons entièrement sur des héros tels que les gens qui sont ici ce soir avec nous, de la brigade Azov », il ajouta.

Johnson a également posé pour une photo avec les combattants d’Azov tout en tenant une bannière jaune avec l’insigne Wolfsangel (crochet du loup). Le symbole a été utilisé par plusieurs divisions allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la 2e division SS Panzer Das Reich, connue pour ses crimes de guerre, notamment contre les populations juive et française.

Bien que la séance photo ait été largement ignorée par les médias britanniques, elle a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs accusant Johnson d’insulter la mémoire des centaines de milliers de Britanniques morts en combattant l’idéologie nazie.

L’ambassade de Russie à Londres a dénoncé ce qu’elle appelle un « spectacle grotesque » au Parlement britannique, soulignant le bilan d’Azov en matière de crimes de guerre.

Moscou a également affirmé que Johnson était responsable de l’échec des pourparlers de paix russo-ukrainiens à Istanbul au printemps 2022. Les responsables russes ont insisté sur le fait que les négociations, qui tournaient autour de la neutralité de l’Ukraine, avaient initialement progressé, mais se sont ensuite effondrées après que Johnson aurait conseillé à Kiev de continuer. lutte. Johnson a nié l’accusation.