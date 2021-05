Boris Johnson peut-il faire circuler les trains à l’heure?

ré

Malgré le nom d’Awdryesque, les Great British Railways ne peuvent qu’être une amélioration des diverses structures défectueuses qui ont essayé et échoué depuis que l’ancien British Rail entièrement intégré a été démantelé et privatisé il y a un quart de siècle. Le seul regret est qu’il a fallu si longtemps aux gouvernements successifs des trois partis nationaux pour enfin se rendre compte que l’ancien modèle était aussi obsolète qu’une locomotive à vapeur, mais sans aucun charme.

Pendant bien trop longtemps, les consommateurs, les utilisateurs professionnels et les vacanciers du réseau ferroviaire ont dû supporter des tarifs satiriquement élevés et des voitures aussi surchargées que n’importe quoi en Europe. Emballés et coûteux, les chemins de fer transportaient un nombre record de passagers en dépit plutôt qu’en raison de la façon dont ils étaient gérés. Il est juste de dire que la privatisation a, dans l’ensemble, apporté plus d’investissements et d’innovation, ainsi qu’un petit élément de concurrence accrue, mais l’expérience quotidienne des utilisateurs était pour le moins décevante.

Cela était particulièrement vrai dans le nord de l’Angleterre, où les anciens trains basés sur des bus fonctionnaient à des horaires de plus en plus chaotiques. Contre ses préjugés plus anciens – à l’époque British Rail était une plaisanterie nationale – le public en est progressivement venu à reconsidérer sa vision de la propriété publique, et le secteur privé a été remis à sa juste place. Le travail, sous Jeremy Corbyn, a ajouté à cette pression pour la réforme, et Boris Johnson, qui se soucie peu de l’idéologie, a suivi le grain du sentiment public.