Boris Johnson passera la semaine dernière en tant que Premier ministre à parcourir le pays dans le but de cimenter son héritage

BORIS Johnson utilisera sa dernière semaine dans le n ° 10 pour consolider son héritage avec une tempête de visites défendant son record.

Plutôt que de se détendre, le Premier ministre est «à plat» sur un calendrier chargé pour rappeler aux électeurs ses réalisations et exposer ses espoirs pour l’avenir.

Boris Johnson passera sa dernière semaine en tant que Premier ministre à parcourir le pays dans le but de cimenter son héritage Crédit : AFP

Une série de voyages intérieurs seront particulièrement axés sur ses engagements à monter de niveau, à augmenter les approvisionnements énergétiques de la Grande-Bretagne et à réduire la criminalité.

Pals a déclaré qu’il souhaitait rassurer les Britanniques sur le fait que son successeur reprendrait le flambeau des promesses faites lors des élections de 2019 lorsqu’il se retirera le 6 septembre.

Une source de haut niveau a déclaré: “Il sera pratiquement tous les jours en train de montrer aux électeurs ce qu’il a accompli au cours des trois dernières années et de préparer le terrain pour que son successeur prenne la relève.”

M. Johnson envisage même de faire un dernier discours politique cette semaine sur la sécurité énergétique du pays alors que la guerre en Ukraine fait grimper la demande mondiale de gaz.

Certains s’attendent à ce qu’il approuve publiquement une nouvelle centrale nucléaire massive comme l’un de ses derniers actes dans son travail.

Le site Sizewell C dans le Suffolk devrait recevoir 20 milliards de livres sterling de fonds publics dans le but de rendre la Grande-Bretagne plus indépendante sur le plan énergétique.

Le gouvernement insiste sur le fait que les négociations sont toujours en cours, mais des sources de Whitehall ont déclaré la semaine dernière que c’était un accord conclu.

Le chant du cygne de BoJo alimentera probablement les spéculations selon lesquelles il pourrait effectuer un retour spectaculaire si la remplaçante probable Liz Truss s’avère un flop.

Plusieurs conservateurs ont décrit en privé leurs «remords de vendeur» d’avoir abandonné leur chef et discutent des moyens pour qu’il revienne.

Un ministre a déclaré au Sun: “Je pense que maintenant les gens ont eu le temps de réfléchir, certains se rendent compte qu’ils n’auraient peut-être pas dû être aussi pressés.”

Bien qu’ils aient ajouté: “Cela dit, c’est fait maintenant et s’y attarder ne nous aidera pas non plus à progresser.”

Pourtant, certains députés conservateurs ont discuté de l’éviction de Mme Truss si elle échoue et ont exhorté M. Johnson à se représenter, selon le Sunday Times.

Mais l’ancien secrétaire gallois Simon Hart, qui a démissionné du cabinet de M. Johnson, a déclaré que le départ du Premier ministre était “inévitable”.

Il a dit : « La politique est brutale comme ça… Les gens avaient commencé à perdre la foi et à perdre confiance d’une manière irrémédiable à l’époque.

Il a ajouté: “Nous sommes là où nous en sommes, nous en sommes aux deux derniers et nous aurons une décision dans 10 jours, et nous devons le faire fonctionner.”