BORIS Johnson participera aujourd’hui à une visite militaire dans le sud-ouest pour commémorer la mort du prince Philipp.

Le Premier ministre se rendra dans le Devon pour l’événement, après quoi il devrait être grillé sur le scandale croissant du lobbying qui engloutit Westminster.

Boris Johnson participera à un événement pour commémorer le prince Philip Crédit: AFP

Les troupes pratiquant des exercices avant les funérailles du duc d’Édimbourg samedi Crédit: EPA

Le voyage aura lieu au milieu des préparatifs intenses des funérailles du duc d’Édimbourg samedi.

Les troupes ont pratiqué des exercices et des mesures de sécurité finales sont mises en place avant le service, qui aura lieu à Windsor.

Cela vient après que le n ° 10, furieux, n’ait donné aux fonctionnaires que 48 heures pour admettre s’ils étaient au chômage dans les emplois du secteur privé.

Les chefs de Whitehall font face à une répression au milieu des retombées du lobbying de David Cameron.

Et aujourd’hui, le scandale a menacé d’attirer Boris lui-même après qu’il est apparu qu’il avait été personnellement sollicité par un prince saoudien pour un accord raté visant à acheter un club de football de Premier League.

M. Cameron a bombardé le chancelier Rishi Sunak, les ministres et les assistants avec des messages demandant des millions en espèces de sauvetage de Covid pour son employeur Greensill Capital, qui n’a rien reçu et s’est effondré en mars.

Il est également apparu que le Cabinet Office a permis à l’ancien mandarin Bill Crothers de prendre un rôle de conseiller dans la société de capital financier en septembre 2015, alors que M. Cameron était au n ° 10

Et The Sun a appris que l’ancien bigwige de Whitehall qui aurait signé le déménagement avait lui-même été critiqué pour avoir tenté de conserver un poste de conseil d’administration de 100000 £ par an en tant que directeur général de la fonction publique.

John Manzoni a été nommé à ce poste puissant en octobre 2014.

Il a passé des semaines à rejeter les plaintes de conflit d’intérêts concernant son salaire de la part du brasseur SABMiller.

Il a finalement renoncé à l’argent.

Et aujourd’hui, il a été rapporté que Boris avait été personnellement fait pression par le prince héritier d’Arabie saoudite pour acheter un club de football de Premier League.

Mohammed Bin Salman l’a exhorté à « corriger et reconsidérer » la « mauvaise » décision des patrons de la ligue de bloquer la prise de contrôle de 300 millions de livres sterling de Newcastle United.

Les actions de l’ancien Premier ministre David Cameron ont déclenché un scandale de lobbying à Westminster

Boris aurait fait l’objet de pressions en raison d’un échec de l’offre saoudienne d’acheter Newcastle United Crédit: PA

Le Premier ministre serait intervenu en remettant la plainte à l’un de ses principaux collaborateurs, Lord Eddie Lister, qui a déclaré qu’il «enquêterait».

Le prince héritier en colère aurait averti que les relations du No 10 avec son royaume seraient endommagées si la décision n’était pas annulée.

Mais la Premier League a tenu bon et les Saoudiens se sont retirés de la tentative d’acheter le club du Nord-Est en juillet dernier.

L’Arabie saoudite est également impliquée dans la querelle de lobbying déclenchée par M. Cameron.

Cette semaine, une photo a émergé de l’ancien Premier ministre et financier Lex Greensill buvant du thé autour d’un feu de camp dans le pays lors de discussions avec Bin Salman.

M. Cameron insiste sur le fait qu’ils discutaient des droits de l’homme. Mais sa réputation a été gravement ternie par l’épisode.

Le député conservateur William Wragg a déclaré que la saga était «sans aucun doute un épisode insipide, bâclé et inconvenant».

Une autre, Jackie Doyle-Price, a déclaré que les dommages causés à la réputation de M. Cameron « resteront avec lui très longtemps ».

Cela vient après que le soleil a révélé que la reine avait ordonné qu’aucune famille royale ne porte l’uniforme militaire pour les funérailles du duc d’Édimbourg.

Le prince Harry avait fait face à la perspective humiliante d’être le seul homme âgé de la famille à porter des civvies après avoir perdu ses grades honorifiques.

On a également dit qu’il y avait un «mécontentement sérieux de la marine» d’avoir été traîné dans une rangée sur le prince Andrew portant peut-être l’uniforme d’un amiral.

Les initiés impliqués dans la planification des funérailles de samedi affirment que la reine est personnellement intervenue pour suggérer à tous les hommes de la famille royale âgés de porter des costumes et des cravates.

Trois des parents du prince d’Allemagne seraient sur le point d’assister aux funérailles et seraient isolés avant le service.

On dit que deux arrière-neveux et un cousin resteraient avec un ami commun à Ascot, dans le Berkshire, afin qu’ils puissent y être en toute sécurité samedi.

Bernhard, le prince héréditaire de Bade, le prince Donatus, le landgrave de Hesse et le prince Philipp de Hohenlohe-Langenburg sont enfermés dans une bulle conforme à Covid.

Le duc d’Édimbourg a apparemment clairement indiqué qu’il voulait que sa famille «de sang» soit incluse dans ses arrangements funéraires.