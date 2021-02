Un ancien député travailliste choisi pour mener à bien la revue a mis en garde contre «des perturbations voire des violences perpétrées au nom de causes progressistes», alors qu’il commençait à travailler.

John Woodcock, ancien assistant de Gordon Brown et désormais pair indépendant, a souligné que les groupes d’extrême droite restaient une menace beaucoup plus grande pour la vie britannique.

Mais il a déclaré: «Nous devons être vigilants face à un angle mort similaire en Grande-Bretagne face à la perspective de l’extrémisme progressiste.

«C’est-à-dire des perturbations inacceptables ou même des violences menées au nom de causes progressistes auxquelles l’establishment politique et la grande majorité de la population ont une grande sympathie, comme le changement climatique et l’injustice raciale.»

Lord Walney, comme il est maintenant connu, a dit Le Daily Telegraph: «Il y a eu un certain nombre d’exemples, pour le moment isolés, de groupes d’activistes du changement climatique, en particulier Extinction Rebellion, dépassant le cap des comportements antisociaux.

«Je pense qu’il a été reconnu que, même parmi ce mouvement, ils ont parfois risqué de saper leur propre cause.

Le pair a ajouté: «J’arrive à cela avec un esprit ouvert, mais en sachant qu’il existe clairement un potentiel pour que les groupes se développent dans des domaines de plus en plus problématiques.»

Lord Walney, qui a quitté le parti travailliste en juillet 2018 et a approuvé les conservateurs aux élections générales de 2019, est le conseiller indépendant de M. Johnson sur la violence politique.

Il a déclaré que le rôle « examinera comment les groupes marginaux utilisent la pandémie pour exploiter les peurs et produira des recommandations sur le problème des militants d’extrême droite et d’extrême gauche détournant des causes légitimes avec violence et enfreignant la loi ».

Le pair a également déclaré que les personnes qui rejoignent des mouvements pour atteindre de bonnes causes sont vulnérables à «un parti pris conscient ou souvent inconscient en négligeant les stratégies pour y parvenir».