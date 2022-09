Boris Johnson offrira officiellement sa démission et commencera le transfert de pouvoir à Liz Truss

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé au domaine de la reine Elizabeth en Écosse pour offrir officiellement sa démission afin d’ouvrir la voie à Liz Truss pour lui succéder au milieu d’une crise aiguë du coût de la vie à laquelle le pays est confronté.

Johnson quittera finalement ses fonctions après une audience soigneusement chorégraphiée avec le monarque à Balmoral qui a lieu deux mois après avoir annoncé son intention de démissionner.

Truss, qui a été nommée chef du Parti conservateur au pouvoir lundi, sera nommée Premier ministre lors de sa propre rencontre avec la reine peu de temps après.

S’exprimant devant son bureau de Downing Street tôt mardi avant de se rendre en Écosse, Johnson a déclaré que sa politique avait donné à la Grande-Bretagne la force économique nécessaire pour aider les gens à surmonter la crise énergétique. Il a signé avec son langage typiquement coloré.

“Je suis comme une de ces fusées d’appoint qui a rempli sa fonction”, a déclaré Johnson. “Je vais maintenant rentrer doucement dans l’atmosphère et m’écraser de manière invisible dans un coin reculé et obscur du Pacifique.”

“Comme Cincinnatus, je retourne à ma charrue”

Johnson, 58 ans, est devenu Premier ministre il y a trois ans après que son prédécesseur, Theresa May, n’ait pas réussi à faire sortir la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Johnson a ensuite remporté une majorité de 80 sièges au Parlement avec la promesse de “faire avancer le Brexit”.

Mais il a été chassé de ses fonctions par une série de scandales qui ont abouti à la démission de dizaines de secrétaires de cabinet et de fonctionnaires de niveau inférieur début juillet. Il a fait allusion à cette chute dans ses remarques de départ, disant qu’il passait le relais à Truss dans “ce qui est devenu de manière inattendue une course de relais”.

Johnson, avec sa femme Carrie Johnson, salue les gens après son discours devant Downing Street mardi. (Henry Nicholls/Reuters)

Alors que de nombreux observateurs s’attendent à ce que Johnson tente un retour politique, il a offert son soutien à Truss et s’est comparé à Cincinnatus, le dictateur romain qui a renoncé au pouvoir et est retourné dans sa ferme pour vivre en paix.

“Comme Cincinnatus, je retourne à ma charrue”, a-t-il déclaré. “Et je n’offrirai à ce gouvernement que le soutien le plus fervent.”

Johnson démissionnera officiellement lorsqu’il rencontrera Elizabeth à Balmoral, sa retraite d’été dans l’Aberdeenshire.

C’est la première fois en 70 ans de règne de la reine que la passation de pouvoir a lieu à Balmoral, plutôt qu’au palais de Buckingham à Londres. La cérémonie a été déplacée en Écosse pour fournir une certitude sur le calendrier car la reine de 96 ans a rencontré des problèmes de déplacement qui ont obligé les responsables du palais à prendre des décisions concernant son voyage au jour le jour.

Truss fera son premier discours cet après-midi

Truss, 47 ans, prend ses fonctions un jour après que les 172 000 membres du Parti conservateur l’ont élue à la tête.

Mardi après-midi, elle devrait prononcer son premier discours en tant que dirigeante d’une nation de 67 millions d’habitants qui s’inquiètent de la flambée des factures énergétiques et d’un hiver imminent de récession et de troubles sociaux. Ces problèmes se sont aggravés au cours des deux derniers mois, car Johnson n’avait pas le pouvoir de prendre des décisions politiques majeures après avoir annoncé son intention de démissionner.

CBC News diffusera en direct le discours de Downing Street à partir de 11 h HE dans ce dossier.

Le nouveau chef du parti conservateur et premier ministre entrant Liz Truss serre la main du président du parti conservateur Andrew Stephenson à son arrivée au siège du parti conservateur à Londres lundi. (Cour Carl/Getty Images)

S’adressant aux membres du Parti conservateur lundi, Truss a promis de “livrer” sur l’économie, la crise énergétique et le système de santé surchargé, bien qu’elle ait donné peu de détails sur ses politiques. Dimanche, Truss a promis de dévoiler ses plans pour lutter contre la crise du coût de la vie d’ici une semaine.

Bronwen Maddox, directrice du groupe de réflexion sur les affaires internationales Chatham House, a déclaré que Truss devra en dire “beaucoup plus” pour atteindre un électorat plus large.

“Tout, chaque route, revient au coût de la vie à ce stade”, a déclaré Maddox. “Et si elle tient ses promesses, pour utiliser son mot à ce sujet, alors vous pourriez voir l’ambiance devenir beaucoup plus positive.”

Beaucoup de gens en Grande-Bretagne en apprennent encore sur la personne qui sera bientôt leur chef.

Contrairement à Johnson, qui s’est fait une célébrité médiatique bien avant de devenir Premier ministre, Truss a gravi tranquillement les échelons conservateurs avant d’être nommée secrétaire aux Affaires étrangères, l’un des plus hauts postes du cabinet, il y a à peine un an.

La flambée du coût de la vie, un problème majeur

Truss est sous pression pour expliquer comment elle prévoit d’aider les personnes et les entreprises qui ont du mal à payer les factures d’énergie qui devraient grimper le mois prochain à 3 500 livres (5 300 $ CAN) pour le ménage moyen, soit le triple du coût d’il y a un an.

Pendant la campagne à la direction, elle a promis de l’aide aux personnes qui avaient du mal à payer leurs factures, mais a refusé de dire quelle forme prendrait ce soutien.

La flambée des prix, provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les répliques du COVID-19 et du Brexit, a propulsé l’inflation au Royaume-Uni au-dessus de 10 % pour la première fois en quatre décennies. La Banque d’Angleterre prévoit qu’il atteindra 13,3% en octobre et que le Royaume-Uni basculera dans la récession d’ici la fin de l’année.

Les conducteurs de train, le personnel portuaire, les éboueurs, les postiers et les avocats ont tous organisé des grèves pour exiger que les augmentations de salaire suivent le rythme de l’inflation, et des millions d’autres, des enseignants aux infirmières, pourraient partir dans les prochains mois.

Truss, une conservatrice à faible taux d’imposition et au petit gouvernement, affirme que sa priorité est de réduire les impôts et de réduire les réglementations pour alimenter la croissance économique. Les critiques disent que cela alimentera davantage l’inflation tout en ne résolvant pas la crise du coût de la vie. L’incertitude a ébranlé les marchés monétaires, faisant chuter la livre à 1,15 dollar, sa plus faible performance face au dollar depuis les années 1980.

En théorie, Truss a le temps de faire sa marque : elle n’a pas à déclencher d’élections nationales avant 2024. Mais les sondages d’opinion donnent déjà une avance constante au principal parti d’opposition, le parti travailliste, et plus l’économie se détériore, plus la pression augmentera. .

Truss et son nouveau cabinet sont également confrontés à de multiples crises de politique étrangère, notamment la guerre en Ukraine et les relations glaciales post-Brexit avec l’Union européenne.