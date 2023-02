Boris Johnson obtient une “avance” de 2,5 millions de livres sterling pour des concerts

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a reçu une avance de 2,5 millions de livres sterling pour des concerts alors qu’il augmentait ses revenus gigantesques depuis qu’il avait été expulsé du n ° 10.

Cela porte les revenus extérieurs de l’ancien Premier ministre au cours des 12 derniers mois à près de 5 millions de livres sterling, en plus du salaire de 84 000 livres sterling qu’il reçoit toujours en tant que député d’arrière-ban.

M. Johnson a reçu 2,49 millions de livres sterling de l’agence Harry Walker à titre d’avance pour une série d’allocutions, comme le montre la dernière déclaration dans le registre des intérêts des membres.

L’ancien Premier ministre a maintenant gagné environ 4,7 millions de livres sterling au cours de la dernière année. Presque tout cet argent est arrivé depuis qu’il a quitté le numéro 10 en septembre, y compris les frais de concert après le dîner et son prochain livre.

M. Johnson a révélé le mois dernier qu’il avait conclu un accord de 510 000 £ avec HarperCollins pour rédiger un mémoire “pas comme les autres” – même s’il n’a travaillé que 10 heures dessus.

La nouvelle de la dernière avancée de l’ancien chef conservateur survient alors qu’il se prépare à défendre ses actions lors du scandale du Partygate lors de la prochaine enquête des Communes pour savoir s’il a induit le Parlement en erreur.

Il est apparu en dernier que le contribuable pourrait finir par contribuer plus de 222 000 £ en frais juridiques pour la défense de l’ancien Premier ministre.

M. Johnson subit également des pressions sur ses liens avec le président de la BBC, Richard Sharp, qui a nié avoir facilité un prêt pouvant atteindre 800 000 £ pour le Premier ministre de l’époque avant qu’elle ne soutienne sa nomination à la tête du diffuseur.

Mercredi, lors d’une audition meurtrière par des députés, M. Sharp a insisté sur le fait qu’il “n’avait pas organisé le prêt” bien qu’il ait admis qu’il avait présenté son ami Sam Blyth, qui voulait aider le Premier ministre de l’époque à résoudre ses problèmes financiers, au Cabinet Office. .

Plus tôt cette semaine, l’ancien chef conservateur William Hague a déclaré que M. Johnson et Liz Truss devraient cesser de blâmer les autres pour leurs échecs et assumer la responsabilité d’aider à semer le “chaos”.

Dans une attaque cinglante contre les anciens premiers ministres – tous deux expulsés du n ° 10 par leur propre parti l’année dernière – M. Hague a suggéré qu’ils étaient des boucs émissaires après avoir «complètement foiré les choses».

Mercredi, M. Johnson a tweeté “Bienvenue au Royaume-Uni” alors que le président Volodymyr Zelensky se préparait à s’adresser au Parlement. “J’ai hâte de vous entendre vous adresser au Parlement”, a-t-il tweeté.

Les revenus des députés sont sous le feu des projecteurs depuis qu’il est apparu qu’ils avaient déclaré 8 millions de livres sterling de revenus extérieurs depuis le début de 2022, y compris des paiements pour un deuxième emploi, des discours, des apparitions à la télévision et des livres.

Seuls trois députés représentent la moitié des revenus extérieurs déclarés: M. Johnson, Theresa May et l’ancien procureur général Sir Geoffrey Cox, qui a gagné environ 880 000 £ grâce à son travail juridique.

Les revenus de M. Johnson dépassent ceux de son prédécesseur, Mme May, qui a déclaré 965 000 £ en frais de parole. Parmi les autres hauts revenus, citons Matt Hancock, qui a déclaré un peu plus de 442 000 £ au cours de la dernière année, dont 320 000 £ en apparaissant sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !