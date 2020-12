Boris Johnson a cédé à la pression des rebelles d’arrière-ban conservateurs en promettant une approche localisée de la révision prévue des niveaux de restriction des coronavirus en Angleterre à l’approche de Noël.

L’engagement du Premier ministre laissait entrevoir la perspective d’un assouplissement des contrôles à partir du 16 décembre dans les districts à faibles niveaux de Covid-19 qui ont été soumis à des restrictions plus strictes de niveau 2 ou 3 en raison d’une incidence plus élevée dans leurs régions environnantes.

Le nouveau système régionalisé entre en vigueur mercredi à minuit une minute, remplaçant le deuxième verrouillage à l’échelle de l’Angleterre après avoir obtenu l’approbation de la Chambre des communes par une marge de 291 voix contre 78.

Mais M. Johnson n’a pu aller de l’avant que grâce aux abstentions des travaillistes et des libéraux démocrates, car une rébellion de 55 députés conservateurs l’a laissé dépendant des votes de l’opposition. Et une clause de temporisation signifie qu’il doit obtenir à nouveau l’assentiment des députés d’ici le début du mois de février s’il veut maintenir les restrictions.

La révolte – composée de 53 conservateurs votant non et de deux autres agissant en tant que scrutateurs – est la plus importante depuis les élections de l’année dernière et représente un coup dur pour l’autorité du Premier ministre, qui a lancé un appel de dernière minute au soutien lors d’un appel à Zoom. et a ensuite été vu à la porte du hall de vote implorant ses troupes de le soutenir.

Dans un débat de six heures qui a vu la loyauté des députés conservateurs atteindre le point de rupture, une série de députés d’arrière-ban ont fait la queue pour protester contre les dommages que les mesures «autoritaires» infligeraient aux entreprises de leurs circonscriptions.

L’offre de M. Johnson de subventions ponctuelles d’une valeur de 1000 £ pour chaque «pub humide» incapable d’ouvrir parce qu’il ne sert pas de nourriture a été rejetée comme «petite bière» par les travaillistes, tandis que les groupes commerciaux l’ont dénoncée comme un «geste dénué de sens» qui ne ferait que couvrir le coût d’un seul fût de bière.

En vertu des nouvelles restrictions, les pubs et restaurants des zones de niveau 3, couvrant 42% de la population, seront limités aux plats à emporter et aux livraisons uniquement, tandis que ceux du niveau 2, couvrant 57% de la population, ne pourront ouvrir que s’ils servent. boissons accompagnées de «repas copieux». Ce n’est que dans les zones de niveau 1 de Cornwall, de l’île de Wight et des îles Scilly que les boissons peuvent être servies seules. Près de 99% des Anglais seront confrontés à des restrictions sociales les empêchant de rencontrer leur famille et leurs amis à la maison, les personnes de niveau 3 ne pouvant se rencontrer que dans les parcs.

Il y avait confusion sur les détails précis du règlement, les ministres donnant des réponses contradictoires sur la question de savoir si une collation comme un œuf scotch compterait comme un repas.

L’application des nouvelles règles a été dénoncée comme «arbitraire» par l’ancien vice-premier ministre efficace Damian Green, «draconienne» par l’ancien whip en chef Mark Harper et «disproportionnée» par l’ancien ministre Sir Bob Neill.

L’ancien secrétaire aux affaires, Greg Clark, était l’un des nombreux députés à se plaindre du fait que sa circonscription avait été mal placée au niveau 3, arguant que les niveaux d’infection à Tunbridge Wells étaient plus proches de ceux de Cornwall que dans le reste du Kent.

Annonçant qu’il voterait contre le gouvernement pour la première fois en 10 ans, un autre ancien ministre du cabinet Jeremy Wright a déclaré que les restrictions devraient être imposées «aussi localement que possible», tandis que Maria Miller – également ancienne membre du cabinet – a déclaré que les tiers devraient « suivez la géographie humaine de cette pandémie, pas les régions administratives ».

M. Johnson n’a laissé aucun doute sur le fait que les ministres examineront les circonstances au niveau des districts et des arrondissements lorsqu’ils effectueront le premier examen bimensuel des niveaux de niveaux le 16 décembre.

Les examens adopteront une approche «granulaire», répondant à «la réalité de ce qui se passe sur le terrain pour les populations locales, en examinant l’incidence de la maladie, la géographie humaine de la pandémie et les progrès réalisés», a promis le Premier ministre. .

«Nous essaierons d’être aussi sensibles que possible aux efforts locaux et aux réalisations locales pour maîtriser la pandémie.»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les ministres utiliseraient «la géographie la plus localisée qui soit épidémiologiquement pertinente».

Leurs commentaires donneront de l’espoir à des régions comme le sud et l’ouest du Kent, qui ont des niveaux relativement bas de Covid-19 mais sont passées du verrouillage au niveau 3 en raison des taux élevés à l’échelle du comté résultant de la flambée des infections à Medway et Swale sur la côte nord. Dans le Lincolnshire, la zone rurale de la Hollande méridionale peut espérer échapper au niveau 3 car ses tarifs sont inférieurs à ceux de Boston voisin, tandis que le Northumberland pourrait demander un sursis en tant que partie la moins touchée du nord-est de niveau 3.

Mais le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a accusé le Premier ministre de faire semblant de vouloir assouplir les restrictions dans certains districts avant Noël.

«Nous devons niveler», a déclaré Starmer. «À mon avis, c’est hautement improbable et nous pourrions aussi bien y faire face maintenant. Il est évident que le nouveau niveau 1 peut ralentir, mais il n’empêchera pas, une augmentation des infections et il est loin d’être certain que le nouveau niveau 2 maintiendra le taux d’infections.

Sir Keir a averti que le paquet économique proposé par le gouvernement était «loin d’être suffisant pour soutenir les communautés touchées».

L’ancienne ministre conservatrice de la Santé, Jackie Doyle-Price, s’est déclarée consternée par l’approche «cavalière» du gouvernement face à l’impact sur les emplois et la création de richesse des décisions qui «ont été prises sur le dos d’un paquet de pédés mais détruisent des pans entiers de l’industrie hôtelière». .

Et le vice-président de l’influent comité d’arrière-ban conservateur de 1922, Sir Charles Walker, a déclaré que les électeurs âgés lui avaient dit qu’ils ne voulaient pas voir les entreprises et l’avenir de leurs enfants détruits pour les protéger du virus. Arguant que «chaque mort n’est pas une tragédie», Sir Charles a déclaré aux députés: «Une tragédie, c’est quand un enfant meurt. Une tragédie, c’est quand une jeune femme ou un jeune homme meurt, ou lorsque vous êtes abattu dans vos années intermédiaires. Mais quand nous disons que c’est une tragédie quand quelqu’un à 80 ou 90 ans a rencontré sa mortalité, nous diminuons cette vie si bien vécue.

Dans un dernier appel aux députés pour qu’ils soutiennent le nouveau système, M. Hancock a déclaré aux Communes: «La fin est en vue. Les mesures sont temporaires, limitées dans le temps, mais elles n’en sont pas moins nécessaires.