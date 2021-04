Boris Johnson élude la question de savoir qui a initialement payé pour la rénovation de Downing Street

Boris Johnson devra peut-être remettre ses courriels et ses SMS dans le cadre de l’enquête de la Commission électorale sur le financement de la rénovation de son appartement de Downing Street. On dit que le No 10 s’inquiète d’une «trace papier» dommageable pour le travail au siège des conservateurs.

Cela survient alors que le parti travailliste a accusé le Premier ministre de créer un chien de garde «édenté», après que le n ° 10 ait déclaré que M. Johnson restait «l’arbitre ultime» sur la question de savoir si son nouveau conseiller en éthique, Lord Geidt, pouvait lancer des enquêtes sur d’éventuelles inconduites.

Pendant ce temps, l’ONU a condamné une réduction «dévastatrice» de 85% de la contribution du Royaume-Uni à son agence de santé sexuelle et reproductive. La collègue conservatrice, la baronne Sugg, a déclaré que la décision du gouvernement de réduire l’aide à la planification familiale faisait partie d’un «double coup» pour les plus pauvres du monde.