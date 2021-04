Johnson nie avoir déclaré qu’il préférerait voir « les corps s’entasser » plutôt que d’entrer dans un autre verrouillage

Boris Johnson est sous pression croissante aujourd’hui après de nouvelles allégations selon lesquelles il a déclaré à ses assistants qu’il préférerait laisser le coronavirus «déchirer» plutôt que d’imposer un deuxième verrouillage.

M. Johnson a également fait valoir lors d’un débat gouvernemental en septembre que les verrouillages étaient «insensés» en raison de leur grave impact sur l’économie, Les temps signalé.

Cela survient au milieu d’une fureur croissante après qu’un certain nombre de sources auraient déclaré que M. Johnson s’était dit prêt à laisser «les corps s’entasser» plutôt que d’ordonner un troisième arrêt.

Le Premier ministre a qualifié hier l’allégation de «foutaise totale».

M. Johnson tentera d’étouffer les révélations sur sa conduite présumée lors d’une réunion du cabinet plus tard dans la journée et devrait dire à ses collègues de se concentrer sur les problèmes du jour, tels que Covid-19 et l’économie.