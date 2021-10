Boris Johnson news – live: Dernières nouvelles sur la crise du pétrole au début de la conférence des conservateurs

Visez vos affaires « de manière normale », dit Boris Johnson aux automobilistes en pleine crise du carburant

La crise du pétrole est une « bonne leçon » sur la nécessité de mettre fin à la dépendance du Royaume-Uni aux combustibles fossiles et d’accélérer la transition vers les véhicules électriques, a déclaré un jeune ministre.

Le ministre de l’Environnement, Zac Goldsmith, a déclaré L’indépendant que les pénuries avaient souligné comment la Grande-Bretagne et le monde devaient «se décrocher» de la dépendance à l’égard de ces carburants dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Ses commentaires sont intervenus alors que la crise menaçait d’éclipser la conférence annuelle des conservateurs, qui débute aujourd’hui à Manchester.

Boris Johnson s’est engagé à « changer et améliorer » l’économie et a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne peut plus compter sur « l’immigration à bas salaires », car l’armée a été appelée pour aider à livrer de l’essence ce week-end.

Les automobilistes ont été touchés par de longues files d’attente dans les stations-service au milieu des pénuries cette semaine, tandis que des inquiétudes sont également exprimées concernant les pénuries alimentaires dans les magasins cet hiver.