Boris Johnson News Live: Dernières mises à jour sur le numéro de téléphone mobile et la rénovation à plat

Lord Ricketts a déclaré qu’il était dans l’intérêt de Boris Johnson «d’être beaucoup plus sécurisé numériquement qu’il ne semble être le cas actuellement», suite à des informations selon lesquelles son numéro de téléphone portable était disponible en ligne pendant 15 ans.

«Je parle vraiment des politiciens les plus hauts placés à des postes sensibles, dont les conversations téléphoniques pourraient bien inclure du matériel sensible, du matériel commercialement sensible, des personnes essayant de les faire pression pour obtenir des faveurs ou des avantages fiscaux, ou des discussions avec des dirigeants étrangers.»