Boris Johnson News – Live: Dernières mises à jour car le Brexit n’est pas terminé, «  la position de Frost montre  »

Sir Ivan Rogers, représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’UE de 2013 à 2017, a déclaré que le passage de David Frost au Cabinet suggérait qu’il y aurait une «négociation permanente et permanente» avec l’UE.

Martin Reid, directeur de la Road Haulage Association (RHA) pour l’Écosse et l’Irlande du Nord, a déclaré que ses membres avaient déménagé pour recruter et former du personnel administratif en raison d’un manque d’agents des douanes capables d’aider les exportations à se déplacer rapidement.