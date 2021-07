Boris Johnson news live: Dernières mises à jour alors que Merkel dit que l’Allemagne pourrait assouplir les restrictions de voyage

Boris Johnson et Angela Merkel ont évoqué les liens post-Brexit et les voyages Covid lors d’une déclaration conjointe de Checkers vendredi après-midi.

Regardez: Boris Johnson et Angela Merkel font une déclaration commune de Checkers

Boris Johnson et Angela Merkel ont fait une déclaration conjointe de Checkers vendredi après-midi. Le Premier ministre a accueilli la chancelière Merkel dans sa résidence du Buckinghamshire pour la dernière fois, alors qu’elle se retire de son poste plus tard cette année. Johnson a pris la parole après la victoire des travaillistes dans le Batley et l’élection partielle de Spen, qui a vu Kim Leadbeater repousser le candidat du Parti conservateur Ryan Stephenson par seulement 323 voix. Il a déjà annoncé un nouveau prix pour les femmes britanniques et allemandes en sciences en l’honneur du chancelier.