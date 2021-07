Boris Johnson news live: Dernières mises à jour alors que l’UE suspend l’action en justice sur le Brexit

Vidéo connexe: Boris Johnson dit que la politique d’arrêt et de recherche est « gentille et aimante »

Le gouvernement n’a pas consulté les plus hauts responsables de la police britannique au sujet du nouveau plan criminel de Boris Johnson – et certains ne savaient même pas qu’il était en cours d’élaboration.

Les mesures comprennent des étiquettes électroniques sur les cambrioleurs, des peines plus longues pour certains crimes et une extension des pouvoirs controversés d’interpellation et de fouille.

Mais les corps de police et les défenseurs des victimes disent qu’ils n’ont reçu les détails complets que mardi – un jour après leur distribution aux membres des médias.

Le ministre de l’Intérieur fantôme, Nick Thomas-Symonds, a déclaré à The Independent que cela montrait à quel point le maintien de l’ordre par le gouvernement était « arrogant et méprisant ».

Pendant ce temps, Bruxelles a suspendu son action en justice contre le Royaume-Uni pour des violations présumées du protocole d’Irlande du Nord convenu l’année dernière.

Dans un geste surprise mardi, la Commission européenne a déclaré qu’elle le faisait dans l’espoir que des solutions aux problèmes en suspens avec l’accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE – signé en décembre – pourraient être trouvées.