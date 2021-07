Boris Johnson news live: Dernières mises à jour alors que le PM est invité à prélever 3 milliards de livres sterling de taxe sur le sucre et le sel

Le briefing politique quotidien d’aujourd’hui

Le gouvernement devrait imposer une taxe sur le sucre et le sel pour remédier aux « dysfonctionnements » de l’appétit et de la mauvaise alimentation de la Grande-Bretagne, réduire la consommation de viande de près d’un tiers et contribuer à lutter contre le changement climatique, selon le nouveau communiqué. Stratégie alimentaire nationale revoir.

Rédigé par le restaurateur Henry Dimbleby, le rapport avertit que ce que nous mangeons, et comment il est produit, cause de « terribles dommages » à l’environnement et à la santé, contribuant à 64 000 décès par an en Angleterre et faisant peser un fardeau insoutenable sur le NHS.

Une taxe « première mondiale » de 3 £ le kilo sur le sucre et de 6 £ le kilo sur le sel vendu en gros pour être utilisé dans les aliments transformés, les restaurants et la restauration est sa recommandation la plus importante. Cela rapporterait entre 2,9 et 3,4 milliards de livres sterling par an, selon le rapport, dont une partie pourrait être dépensée pour lutter contre les inégalités autour de l’alimentation, comme l’extension des repas scolaires gratuits à 1,1 million d’enfants supplémentaires qui en ont besoin.

Lindsay Boswell, directrice générale de l’association caritative FareShare, a déclaré Petit-déjeuner BBC ce matin : « C’est l’ensemble des changements les plus importants dans la façon dont nous vivons nos vies qui se sont produits au cours de ma vie et le gouvernement doit vraiment en tenir compte. »