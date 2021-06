Boris Johnson news live: Dernières mises à jour alors que John Bercow fait défaut au travail

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, doit démissionner s’il ne peut pas renverser la chute des poursuites et des condamnations pour viol d’ici un an, a déclaré le parti travailliste.

Les ministres ont élaboré des plans pour un «changement de système et de culture» afin de lutter contre le nombre record de condamnations pour viol et autres infractions sexuelles en Angleterre et au Pays de Galles.