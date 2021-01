Les mesures qui devraient être dévoilées par le ministre des Affaires étrangères lors de sa comparution aux Communes plus tard dans la journée comprennent l’élargissement de la loi sur l’esclavage moderne, de nouveaux critères obligeant les entreprises à s’assurer que leur chaîne d’approvisionnement est exempte de travail forcé et des amendes plus lourdes pour ceux qui ne s’y conforment pas.