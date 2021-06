Boris Johnson news – La quarantaine des vacances pourrait être remplacée par des tests Covid alors que le PM déclare que la levée du verrouillage du 19 juillet «semble bonne»

LE MAIRE DE MANCHESTER ANDY BURNHAM REPOND À STURGEON AU SUJET DE L’INTERDICTION DE VOYAGE EN ÉCOSSE

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, répondant aux commentaires du premier ministre écossais Nicola Sturgeon, a déclaré: « Je trouve cela insultant, pas pour moi, mais pour les gens ici qui sont directement touchés par ce qu’elle a annoncé. Ce n’est pas seulement l’impact direct sur le Grand Manchester. Manchester, c’est sur notre réputation de ville.

« Si le premier ministre d’un pays se lève lors d’une conférence de presse et annonce que la deuxième ville du Royaume-Uni est soumise à une interdiction de voyager, cela a un impact. Les gens ailleurs en Europe, dans le monde, entendent cela. Ce n’est donc pas comme si c’était juste une sorte de chose plus localisée entre nous et l’Écosse, cela a un impact sur notre région urbaine.

« Je ne pense pas que nous ayons été traités avec le respect que nous méritons et je parle principalement là des habitants du Grand Manchester, pas de moi-même. Cela a eu un impact réel. Cela a eu un impact sur les personnes ayant réservé des chalets de vacances, les personnes qui doivent y aller pour des raisons professionnelles.

« Donc, suggérer, comme le Premier ministre l’a fait aujourd’hui, ‘Oh, tout est question de politique et de gesticulations’, eh bien dites-leur cela, dites cela à ces gens.

« Pourquoi Bolton est-il soumis à une interdiction de voyager aujourd’hui, alors qu’il a un taux de cas bien inférieur à celui de Dundee? En quoi est-ce juste? »