Boris Johnson news – en direct: les dernières mises à jour sur le Brexit alors que les députés réprimandent la police pour un racisme «persistant»

Boris Johnson dit que la politique d’arrêt et de recherche est « gentille et aimante »

Les gouvernements et la police successifs n’ont pas réussi à éliminer les inégalités raciales «profondément enracinées» qui persistent dans le maintien de l’ordre quelque 22 ans après le rapport MacPherson sur le traitement du meurtre raciste de Stephen Lawrence, ont averti les députés.

La commission des affaires intérieures a appelé à une action urgente dans un contexte de « déclin inquiétant de la confiance » dans la police parmi certaines communautés ethniques minoritaires, soulignant les disparités raciales dans le recrutement et les interpellations et fouilles. Cela survient quelques jours seulement après que Boris Johnson a décrit la tactique – jugée plus disproportionnée maintenant qu’il y a deux décennies – comme « gentille et aimante » et a appelé à son expansion.

Pendant ce temps, les organisations caritatives ont exprimé leur déception après qu’un sommet mondial sur l’éducation organisé par le Premier ministre soit tombé d’un milliard de livres sterling en deçà de son objectif de collecte de fonds de 5 milliards de livres sterling, Save the Children avertissant que l’échec montrait le « leadership décroissant du Royaume-Uni sur la scène mondiale à la suite de ses réductions dévastatrices de l’aide et un sommet du G7 terne ».