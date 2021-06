Boris Johnson news – en direct: les dernières mises à jour de Matt Hancock alors que le Premier ministre est sous le feu de sa démission

La ministre du gouvernement Chloe Smith a révélé qu’elle n’avait plus de cancer du sein après un traitement comprenant une chimiothérapie et une intervention chirurgicale.

La ministre de la Constitution a remercié ses médecins et ses infirmières pour le « traitement soigneux et expert » qu’elle a reçu après avoir révélé son diagnostic en novembre de l’année dernière.

« Bravo, cancer ! Après la chimiothérapie et la chirurgie, je n’ai plus de cancer du sein », a écrit Mme Smith sur Twitter.

«Je tiens à remercier les médecins et les infirmières du NHS pour le traitement prudent et expert que j’ai reçu et pour les étapes encore à venir en matière de rétablissement et de prévention.