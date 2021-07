Boris Johnson news – en direct: les conservateurs seniors ont peut-être « jeté les bases » d’abus racistes contre les joueurs anglais

Le dernier rapport, produit par le Runnymede Trust à la suite d’un appel d’offres de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, a été rédigé avec des preuves de plus de 100 groupes de la société civile et suggère que les inégalités raciales se sont aggravées dans certains domaines depuis la publication du dernier rapport alternatif en 2016.