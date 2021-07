Boris Johnson news – en direct: les conservateurs ont imputé l’hypocrisie au racisme alors qu’ils condamnent les abus contre les footballeurs anglais

Gary Neville critique l’hypocrisie de Boris Johnson sur les abus racistes envers les joueurs anglais

Le Parti conservateur est blâmé pour les abus racistes en ligne que certains des meilleurs joueurs de football anglais ont subis après la défaite de l’équipe contre l’Italie lors de la finale de l’UEFA Euro hier soir.

Une série d’icônes du football, des députés et la Chambre des lords pairs ont appelé Boris Johnson et certains membres de son cabinet pour ne pas avoir condamné les fans qui se moquaient auparavant des joueurs anglais pour avoir “ pris le genou » avant les matchs et l’effet ultérieur que cela a eu.

Sayeeda Warsi, un pair conservateur, a frappé Priti Patel après le ministre de l’Intérieur dit plus tôt elle était « dégoûtée que des joueurs qui ont tant donné pour notre pays cet été aient été soumis à d’ignobles abus racistes sur les réseaux sociaux ».

«Priti, nous, en tant que gouvernement, en tant que conservateurs, devons réfléchir à notre rôle dans l’alimentation de cette culture dans notre pays. Si nous « sifflons » et que le « chien » réagit, nous ne pouvons pas être choqués s’il aboie et mord. Il est temps d’arrêter les guerres culturelles qui alimentent la division », a-t-elle tweeté, ajoutant : « Les sifflets pour chiens gagnent des voix mais détruisent les nations.

Pendant ce temps, le spécialiste du football anglais et ancien joueur Gary Neville a poursuivi le Premier ministre sur Sky News. Il a remis en question les gros titres affirmant que M. Johnson « a condamné les abus racistes contre les joueurs anglais » en demandant au diffuseur: « Est-ce le même Premier ministre qui, il y a quelques semaines, a déclaré qu’il était acceptable que les gens huent les joueurs qui essayaient de promouvoir l’égalité [by taking the knee]? »