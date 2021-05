Boris Johnson news en direct: le PM épouse Carrie Symonds lors d’une « cérémonie secrète »

Boris Johnson vote aux côtés de sa fiancée Carrie Symonds

Boris Johnson et Carrie Symonds se sont mariés lors d’une cérémonie secrète à la cathédrale de Westminster, selon des informations.

Le mariage entre le Premier ministre et sa compagne de 33 ans avait été planifié six mois auparavant et les préparatifs de la cérémonie de samedi – à laquelle ont assisté une trentaine d’amis proches et de membres de la famille – n’étaient connus que d’une poignée de responsables de l’église, selon Le soleil.

Cela est venu alors qu’un sondage Opinium suggérait que, à la suite du témoignage de l’ancien assistant Dominic Cummings cette semaine, qui comprenait des allégations selon lesquelles il était « inapte » à être Premier ministre, M. Johnson ne bénéficie plus de l’approbation du public – avec son les cotes ont chuté de 12 points pour se situer à -6, et l’avance des conservateurs sur le parti travailliste est passée de 13 points à six.

