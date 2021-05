Boris Johnson annonce une enquête publique sur le coronavirus qui se tiendra au printemps 2022

Un jugement d’un tribunal de comté rendu contre Boris Johnson pour une dette impayée de 535 £ est «totalement sans fondement», a déclaré Downing Street.

Mercredi Détective privé a révélé l’existence d’un record pour «Boris Johnson, 10 Downing Street» en raison d’une dette toujours «insatisfaite» plus de six mois plus tard.

Aucun détail sur la nature de l’argent dû ou l’identité du créancier n’a été indiqué. Un porte-parole du n ° 10 a d’abord déclaré que les responsables «examinaient» la dette.

Plus tard dans la journée, Downing Street a déclaré que M. Johnson demanderait la radiation du record, affirmant qu’il avait été publié «totalement sans fondement», suggérant aux responsables de penser qu’il pourrait ne pas être authentique. Il avait précédemment exclu que la dette soit liée aux rénovations de l’appartement de M. Johnson.

Ailleurs, l’ancien Premier ministre assiégé David Cameron sera plus tard aujourd’hui confronté à une grogne de la part des députés pour ses efforts incessants pour obtenir des prêts gouvernementaux pour la société de financement Greensill Capital, aujourd’hui effondrée.

M. Cameron, dont les efforts ont finalement échoué, s’exprime publiquement pour la première fois depuis que l’histoire a éclaté en mars et sera interrogé par la puissante commission parlementaire du Trésor.