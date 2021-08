Boris Johnson news en direct: Dernières nouvelles du Brexit alors que la note du Premier ministre baisse de 35%

(PA)

Une nouvelle enquête a révélé que les cotes d’approbation du Premier ministre parmi les militants conservateurs ont chuté depuis qu’il a tenté d’esquiver l’auto-isolement le mois dernier.

Le site Web de Conservative Home a constaté que la note de Boris Johnson avait chuté de plus de 35 %, passant de 39,2 % à seulement 3,4 %. Son taux d’approbation est désormais parmi les cinq plus bas du cabinet, seuls le secrétaire aux communautés Robert Jenrick, le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson et la coprésidente du Parti conservateur Amanda Milling sont classés en dessous du Premier ministre.

Pendant ce temps, les travaillistes ont exhorté les conservateurs à « faire la lumière » sur le niveau d’accès accordé aux bailleurs de fonds dans le cadre d’un « groupe consultatif ».

Dans une lettre, Anneliese Dodds, la présidente du parti travailliste a appelé les conservateurs à publier une liste des ministres qui ont rencontré des donateurs du parti via le club secret.

Elle a déclaré: « Le Parti conservateur doit dire clairement quel accès ce groupe avait, pourquoi il a utilisé cet accès pour faire pression et pourquoi il semble qu’il y ait une règle pour les conservateurs de haut rang et une autre pour tous les autres. »

Elle a ajouté qu’il y avait des « questions sérieuses » auxquelles les conservateurs doivent répondre sur leurs techniques de collecte de fonds.