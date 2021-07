Boris Johnson news en direct: dernières mises à jour alors que le Premier ministre mettait en garde contre le plan de réduction de la criminalité

Le briefing politique quotidien d’aujourd’hui

Le nouveau plan de Boris Johnson pour réprimer le crime « divisera les communautés » et « aggravera la discrimination », ont averti les militants.

Les propositions du gouvernement comprennent la suppression des limites des pouvoirs d’interpellation et de fouille de la police et l’introduction de travaux d’intérêt général « plus visibles » pour les contrevenants.

Liberty, une organisation de défense des droits humains, a déclaré que la stratégie « aggraverait la discrimination en Grande-Bretagne et diviserait les communautés », tandis que le leader travailliste Keir Starmer a critiqué la promesse du Premier ministre de donner aux victimes de crimes un agent nommé à contacter au sujet de leur cas comme un « gimmick ridicule ».

Une autre idée envisagée est que certains sortants de prison portent des « étiquettes d’alcool », qui détectent l’alcool dans la sueur d’une personne, dans le but de réduire la criminalité liée à l’alcool.

Pendant ce temps, l’UE a publié des propositions visant à simplifier le protocole d’Irlande du Nord, au milieu d’un différend entre le bloc et le Royaume-Uni sur les accords commerciaux post-Brexit.

Le gouvernement britannique a déclaré que les plans sur la nourriture et les animaux devaient aller plus loin.