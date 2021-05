Boris Johnson News en direct: David Cameron a déclaré à «  la réputation en lambeaux  »

Un député travailliste dit à David Cameron que sa réputation est « en lambeaux »

David Cameron s’est fait dire hier que sa «réputation était en lambeaux» alors qu’il faisait face à une grogne des députés au sujet de ses efforts de lobbying incessants pour la société de financement maintenant effondrée, Greensill Capital.

Se présentant devant deux commissions parlementaires distinctes, l’ancien Premier ministre a affirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire pression sur le gouvernement et a nié connaître la situation financière de l’entreprise avant de le faire.

Dans ce qu’il a admis être une «journée douloureuse», M. Cameron a déclaré qu’il avait un «gros investissement économique» dans Greensill, mais a refusé de se laisser convaincre par ce qu’il aurait pu gagner en valeur de ses actions si l’entreprise avait réussi. Il a également rejeté des questions sur son salaire, affirmant qu’il était seulement payé «généreusement» et «beaucoup plus» qu’il ne l’avait été en tant que Premier ministre.

M. Cameron a insisté sur le fait que sa motivation pour demander l’accès de Greensill au mécanisme de financement des entreprises Covid du gouvernement était «d’aider les entreprises britanniques en ce moment de difficulté» en leur fournissant un moyen efficace de leur obtenir du crédit.

Mais le membre du comité, Rushanara Ali, lui a dit que son accès aux plus hauts rangs du gouvernement «sent le favoritisme et le pouvoir». Mme a déclaré que sa conduite était « fondamentalement préjudiciable à notre démocratie », ajoutant: « Votre réputation est maintenant en lambeaux, M. Cameron … on a l’impression que vous n’assumez pas la responsabilité de ce qui s’est passé. »

Ailleurs, le nouveau conseiller en éthique indépendant de Boris Johnson s’est dit prêt à suivre son prédécesseur en prenant «l’option nucléaire» de démissionner si le Premier ministre ignore ses recommandations. Christopher Geidt a déclaré qu’il avait l’intention d’ici la fin du mois de publier ses conseils à M. Johnson sur la rénovation controversée de son appartement de Downing Street.