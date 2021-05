Boris Johnson News: Dernières mises à jour sur les élections locales alors que le haut conservateur dit que le Premier ministre devrait démissionner s’il enfreint les règles

Boris Johnson doit démissionner s’il enfreint le code ministériel, déclare le chef conservateur écossais

Le Parti national écossais (SNP) est en passe de s’emparer d’une faible majorité lors des élections cruciales de Holyrood de cette semaine, Nicola Sturgeon affirmant qu’elle seule peut offrir un «leadership sérieux» à l’Écosse.

Une victoire majoritaire du SNP présenterait un cauchemar politique pour Boris Johnson en remettant fermement la question de l’indépendance écossaise au premier plan de la politique britannique.

Mme Sturgeon a déclaré dimanche que ses adversaires «se disputaient la deuxième place [and] disant ouvertement qu’ils n’ont aucun plan de gouvernement ».

Cela est venu après que le chef des conservateurs écossais ait admis que M. Johnson devrait démissionner s’il enfreignait le code ministériel sur la rénovation de son appartement de Downing Street.

« Je pense que les gens s’attendent aux normes les plus élevées de ceux qui occupent le plus haut bureau du pays, et c’est pourquoi je pense que les gens examinent les enquêtes qui sont actuellement en cours et attendent les réponses », a déclaré Douglas Ross à la BBC. Spectacle d’Andrew Marr.