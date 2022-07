Boris Johnson “ne veut pas démissionner” et “souhaite pouvoir continuer” en tant que Premier ministre, déclare un pair conservateur

Boris Johnson a déclaré en privé qu’il “ne voulait pas démissionner” et “souhaitait pouvoir continuer” en tant que Premier ministre, selon un pair conservateur.

Lord Cruddas, un ancien trésorier du parti conservateur, qui organise une campagne populaire pour soutenir le Premier ministre sortant, a déclaré que les remarques lui avaient été faites par M. Johnson à Checkers vendredi.

Cela survient alors que Liz Truss, la secrétaire aux Affaires étrangères, et l’ancien chancelier Rishi Sunak, se préparent pour leur premier débat en tête-à-tête lors du dernier tour de la course à la direction des conservateurs et se précipitent pour remplacer M. Johnson au n ° 10.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre a annoncé à contrecœur sa décision de démissionner – une fois qu’un nouveau chef est élu en septembre – après avoir fait face à des démissions massives des rangs ministériels et à une révolte fatale du cabinet.

Lord Cruddas, qui a organisé une pétition exhortant le parti à inscrire M. Johnson sur le scrutin à la direction des conservateurs, a déclaré Le télégraphe quotidien que le Premier ministre l’a remercié pour la campagne lors d’un déjeuner dans sa résidence des Chequers.

En vertu des règles existantes du Parti conservateur, M. Johnson n’est pas autorisé à se présenter à l’élection à la direction, et les députés ont déjà sélectionné Mme Truss et M. Sunak pour un vote final parmi les membres cet été.

Le télégraphe rapporta Lord Cruddas disant : « Il n’y avait aucune ambiguïté dans les vues de Boris. Il ne veut absolument pas démissionner. Il veut continuer et il croit qu’avec les membres derrière lui, il le peut.

Le pair a ajouté: «Boris m’a remercié pour la campagne« Boris sur le bulletin de vote ». Il a dit qu’il aimait le suivre et il m’a souhaité bonne chance.

« Il a dit qu’il pouvait comprendre la colère des membres face à ce qui s’était passé. Il a dit qu’il souhaitait pouvoir continuer en tant que Premier ministre. Il a dit qu’il ne voulait pas démissionner ».

Le journal a déclaré que M. Johnson, lorsque le pair lui avait demandé s’il pouvait “effacer” sa démission immédiatement avec une “baguette magique”, aurait répondu: “J’effacerais tout ce qui m’empêche d’être Premier ministre en une seconde”.

Il a ajouté que M. Johnson – malgré les résultats désastreux des sondages – pensait qu’il pourrait gagner des élections générales, déclarant: «Il veut continuer et terminer le travail. Il veut se battre pour les prochaines élections générales en tant que chef du parti conservateur. »

Mais après la publication des commentaires, Downing Street a répondu en insistant sur le fait que M. Johnson quitterait le poste en septembre lorsqu’un nouveau chef serait élu.

“Le Premier ministre a démissionné de son poste de chef du parti et a annoncé son intention de se retirer en tant que Premier ministre lorsque le nouveau chef sera en place”, a déclaré lundi un porte-parole du numéro 10.

Présentant sa démission plus tôt ce mois-ci, M. Johnson a déclaré qu’il continuerait à “servir” à Downing Street jusqu’à ce qu’un nouveau chef soit élu, insistant sur le fait que “personne n’est indispensable à distance” en politique.

“Je regrette de ne pas avoir réussi dans ces arguments et bien sûr, c’est douloureux de ne pas pouvoir voir à travers tant d’idées et de projets moi-même”, a-t-il ajouté. « Mais comme nous l’avons vu, à Westminster, l’instinct grégaire est puissant, quand le troupeau bouge, il bouge.