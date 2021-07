Boris Johnson ne peut pas se cacher pour toujours derrière son triomphe de jabs

MARKS & SPENCER a lancé sa campagne Nothing Neutral About It, proposant une gamme de lingerie « plus inclusive » inspirée de la « conversation mondiale sur les inégalités raciales, suite à la mort horrible de George Floyd ».

Sentiments élevés en effet.

Mais le détaillant de vêtements rend-il vraiment le monde meilleur en proposant une nouvelle gamme de lingerie ?

Ou est-ce juste un tas de pantalons ?