Suella Braverman: « Le Premier ministre a clairement indiqué que nous allions faire tout ce que nous pouvons, que ce soit sur le plan législatif, ou même si cela arrive, en invoquant l’article 16 … pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’obstacle dans le Mer d’Irlande ‘- Neil Hall / Shutterstock

Boris Johnson ne laissera pas l’Union européenne « nous pousser » et a raison de menacer de passer outre certaines parties de l’accord sur le Brexit, a déclaré le directeur juridique du gouvernement.

Suella Braverman, la procureure générale, a soutenu le Premier ministre pour obtenir des modifications de l’accord, ce qui signifie que la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE se trouve dans la mer d’Irlande, ce qui sera bon pour l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

S’adressant au Telegraph dimanche, Mme Braverman a déclaré: « Boris a résisté à l’UE l’année dernière et nous avons obtenu un bon accord. Je suis vraiment convaincu que nous n’allons pas laisser l’UE pousser l’Irlande du Nord.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour nous assurer d’obtenir un bon règlement pour l’Irlande du Nord et un bon règlement pour l’Union. »

Mme Braverman a soutenu M. Johnson – qui a menacé la semaine dernière d’invoquer l’article 16 du protocole de l’Irlande du Nord, une mesure qui pourrait imposer une frontière dure à l’île d’Irlande – à moins que l’UE ne négocie.

Elle a déclaré: « Le Premier ministre a clairement indiqué que nous allions faire tout ce que nous pouvons, que ce soit par voie législative, ou même si cela arrive, en invoquant l’article 16 … pour nous assurer qu’il n’y a pas d’obstacle dans le Mer irlandaise. »

Mme Braverman a exhorté l’UE à appliquer les mêmes règles à la frontière que le Royaume-Uni pour garantir le fair-play.

Elle a ajouté: « Il s’agit d’obtenir une interprétation équivalente des règles, et nous ne pouvons pas qu’une partie prenne une interprétation ou une application excessivement excessive des règles, et qu’une partie soit forcée d’accepter cela. »

Un rapport du Center for Brexit Policy dimanche appelle le Royaume-Uni et l’UE à convenir que les deux parties appliqueront les règles de l’autre à la frontière.

Cette proposition connue sous le nom de «mise en application mutuelle» engagerait chaque partie à appliquer les règles de l’autre en ce qui concerne le commerce transfrontalier.

La nouvelle est venue au moment où il est apparu que l’administration de Joe Biden surveillait de près la situation frontalière de l’Irlande du Nord, mais hésite à se «mêler» à la suite du Brexit.

L’histoire continue

La récente erreur de l’Union européenne qui a déclenché de suite l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord sur les vaccins, menaçant de créer efficacement une frontière sur l’île d’Irlande, a déclenché l’alarme au département d’État américain.

Il n’y a eu à l’époque aucun commentaire public sur la question de la part de l’administration américaine ou de M. Biden, qui a fait des déclarations sur le sujet dans le passé et est profondément attaché à l’accord du Vendredi saint.

Cependant, un ancien haut fonctionnaire démocrate du département d’État américain, ayant des liens avec l’administration, a déclaré au Telegraph: « Quoi que fasse l’UE ou le Royaume-Uni [in relation to Northern Ireland] L’administration veut faire preuve de prudence, attendre de voir ce qui se passe et ne pas prendre une position dure.

« C’est difficile parce que vous avez le Royaume-Uni, l’Irlande et l’UE, et vous ne pouvez pas gagner. Avec Biden, cependant, il y a ce sentiment de proximité avec l’Irlande. Mais ses fonctionnaires n’ont jamais voulu se mêler au Brexit; vous seulement avoir des ennuis. «

Il a ajouté: « C’est une corde raide pour lui. De toute évidence, il veut avoir de bonnes relations avec l’UE et le Royaume-Uni. En même temps, il y a une circonscription irlandaise américaine considérable ici. C’est une corde raide qu’il pourrait tomber. »

Suella Braverman: Pourquoi j’ai dû changer la loi juste pour recevoir mon indemnité de maternité

La plupart des femmes enceintes s’échappent du bureau dans les semaines qui précèdent l’accouchement, car elles envisagent des mois de congé de maternité.

Suella Braverman est un peu différente. Le procureur général a dû modifier la loi simplement pour garantir que son employeur – le gouvernement HM – paiera son salaire pendant qu’elle prend son congé avec son nouveau bébé.

Mme Braverman, qui attend son deuxième enfant au début du mois prochain, a été surprise de découvrir que le gouvernement ne pouvait pas légalement la payer pendant qu’elle était en congé de maternité.

Au lieu de cela, elle a dû démissionner, pour permettre à son patron Boris Johnson de trouver quelqu’un pour faire son travail, puis espérer que le Premier ministre la renverrait à son retour au bureau.

Le résultat est le projet de loi sur les allocations ministérielles et autres allocations de maternité – surnommé «loi de Suella» ou «projet de loi Braverman» à Whitehall – qui amènera le traitement des ministres qui ont des bébés dans le 21e siècle.

M. Johnson, qui est devenu le premier Premier ministre à redevenir père au 10 Downing Street l’année dernière, a mené la charge de moderniser la loi.

« Le choix entre prendre un congé pour se remettre de l’accouchement et s’occuper d’un nouveau-né, ou démissionner de ses fonctions, n’est pas acceptable dans les temps modernes », a-t-il tonné dans sa déclaration aux députés la semaine dernière.

Parler au Télégraphe Dans un appel Zoom de chez elle vendredi soir, Mme Braverman semblait porter le poids de toute cette histoire à la légère. «C’est évidemment un moment décisif pour le gouvernement», dit-elle.

« Je suis très honoré de faire un peu d’histoire en tant que premier ministre du Cabinet à avoir un bébé pendant son mandat et à prendre un congé de maternité, et je suis extrêmement reconnaissant au Premier ministre d’avoir constaté la nécessité et de diriger le changement. . «

Suella Braverman – Paul Grover pour le télégraphe

Mme Braverman admet qu’elle ne s’attendait pas à devoir modifier la loi pour obtenir son droit à six mois de congé de maternité à plein salaire alors que, comme les autres femmes enceintes, elle devait « dire à votre patron que vous êtes enceinte après 12 semaines ».

Elle ajoute: « Cette question juridique particulière ne s’était pas posée sur mon bureau en tant que procureur général. Il est rapidement devenu évident qu’il y avait une lacune dans la loi. »

Les fonctionnaires sont maintenant dans une course contre la montre pour faire adopter la loi par les deux chambres du Parlement avant que Mme Braverman ne donne naissance à sa petite fille, une sœur de son fils de 18 mois, George.

Le dernier jour de Mme Braverman au bureau est le 26 février et elle doit accoucher la semaine suivante. «C’est l’une des raisons pour lesquelles on va très vite», dit-elle.

« Nous avons une fenêtre limitée pour fournir la base juridique pour que cela se produise. Je suis un peu un catalyseur pour cela, mais la volonté et l’engagement de régulariser cette anomalie sont certainement là depuis de nombreuses années. »

Le parti travailliste a clairement indiqué qu’il ne s’opposerait pas au changement de loi.

De plus en plus de jeunes ministres ont pu prendre un congé de maternité pendant des années. Cependant, ce droit n’a jamais été accordé aux ministres du Cabinet.

«Ce que fait cette loi, c’est qu’elle permet une plus grande flexibilité et la possibilité de verser un paiement supplémentaire à un haut ministre qui part en congé afin qu’il puisse s’appliquer à n’importe quel ministre ministériel», dit-elle.

«Le problème ici est qu’il y a beaucoup de travail, et pour rendre justice au rôle de procureur général, il faut qu’il y ait quelqu’un qui soit capable de travailler à plein temps et d’être là en tant que conseiller juridique principal du gouvernement.

« Et donc, tu sais, faire les deux en même temps, que jongler avec ça n’aurait pas rendu justice au rôle, est-ce que ça m’aurait rendu justice d’avoir un nouveau bébé? »

Il y a encore du travail à faire sur le projet de loi Braverman, qui n’a pas accordé le même privilège aux hommes ministres du Cabinet s’ils devenaient pères.

Mme Braverman a déclaré: « Le Premier ministre a clairement indiqué que nous nous engageons à examiner le congé de paternité et d’autres formes de congé, et nous en rendrons compte. »

Mme Braverman – la première de sa famille à aller à l’université directement de l’école – souhaite que le changement de loi envoie un message clair aux autres femmes occupant des emplois de haut niveau.

«J’espère que cela envoie un message aux jeunes femmes qui souhaitent fonder une jeune famille, qu’il n’est pas interdit d’avoir une jeune famille ou de fonder une famille pour elles. Si elles veulent travailler dans des rôles supérieurs», dit-elle.

«Personnellement, je suis quelqu’un qui aime vraiment travailler et j’ai besoin de travailler pour être heureuse. Et j’aime être maman, et je suis vraiment très heureuse que les deux ne soient pas mutuellement exclusifs. Et il est légal d’être les deux.

« Ce sera une histoire fascinante à raconter à ma fille un jour [about] exactement ce qui s’est passé au Parlement pour lui permettre de passer du temps avec sa maman. «

Mme Braverman, 40 ans, rend hommage à l’équipe qui l’entoure à la maison – son mari « très actif », Rael, directeur de la firme automobile Mercedes, qui « aide beaucoup à la garde des enfants », ainsi qu’à divers grands-parents.

Malgré davantage de bouleversements internes, le travail ne se tarit pas pour Mme Braverman, une Brexiteer qui a refusé de soutenir le projet de loi sur le Brexit de Theresa May lors de l’un des trois votes aux Communes en 2019.

Mme Braverman, en tant que chef du service juridique du gouvernement, soutient la menace de M. Johnson de trier le protocole vexé d’Irlande du Nord, qui nuit tellement aux entreprises de la province.

Elle a déclaré: « Le Premier ministre a clairement indiqué que nous allions faire tout ce que nous pouvons, que ce soit sur le plan législatif ou même s’il s’agit d’invoquer l’article 16 du protocole pour garantir qu’il n’y a pas de barrière dans la mer d’Irlande. . «

Elle ajoute: « Boris a résisté à l’UE l’année dernière et nous avons obtenu une bonne affaire. Je suis vraiment convaincue que nous n’allons pas laisser l’UE nous pousser. »

Mardi, elle est devant la Cour d’appel pour faire appel d’une autre peine indûment clémente dans une affaire de viol.

Son bureau est de plus en plus occupé par des renvois sur des phrases douces, dit-elle. Même si elle dit que 99% des peines des juges sont correctes, une plus grande «conscience du droit de contester une peine» a conduit à l’augmentation.

À plus long terme, elle travaille sur un examen de bout en bout des affaires de viol pour faire face « à une très grande disparité entre le nombre de plaintes pour viol et le nombre de condamnations réussies ».

Mme Braverman ajoute: « Nous devons toujours trouver le bon équilibre pour que les personnes qui sont faussement accusées de viol, n’aient pas à subir le traumatisme d’être faussement accusées. »

Bientôt, Mme Braverman se tournera vers les choses vraiment importantes – comme quoi nommer sa nouvelle petite fille.

« Nous n’avons pas encore décidé d’un nom », dit-elle, avant d’ajouter: « Peut-être les origines latines de la législation – ‘Legisla’? »

Son collègue Jacob Rees-Mogg, le leader classique de la Chambre des communes, approuverait très certainement.