Boris Johnson ne dira pas s’il continuera d’ignorer les appels de Rishi Sunak

Boris Johnson a refusé de dire s’il continuerait d’ignorer les appels de son ancien chancelier Rishi Sunak.

Le candidat à la direction des conservateurs – dont la démission le mois dernier a contribué à déclencher la révolte du cabinet qui a mis fin au poste de premier ministre de M. Johnson – a révélé que le Premier ministre ne retournait plus ses appels et ses messages.

Grillé sur les retombées et s’il avait parlé à Johnson depuis qu’il a démissionné, Sunak a déclaré lors d’un événement de campagne électorale: “Je n’ai pas – j’ai envoyé un message et appelé mais, sans surprise, il n’a pas retourné mes appels.”

Johnson, à qui on a demandé s’il cesserait d’ignorer Sunak, a déclaré aux journalistes lors d’une visite dans le nord du Pays de Galles : “C’est une de ces questions de Westminster qui ne change pas le prix du poisson.”

Il a ajouté: “Il y a beaucoup de choses qui changent le prix du poisson, notamment le prix de l’énergie, mais ce n’en est pas une.”

Le Premier ministre a semblé exclure de parler à Sunak ou Truss pour convenir d’un soutien supplémentaire au coût de la vie, les factures énergétiques annuelles devant atteindre jusqu’à 5 000 £ l’année prochaine.

Mais Johnson a déclaré que le public peut s’attendre à ce que le prochain Premier ministre annonce une aide supplémentaire pour faire face à la spirale des factures d’énergie en septembre.

«Ce que nous faisons, c’est nous assurer que nous avons la puissance de feu budgétaire, nous avons l’argent, pour aider davantage les gens à ces deux moments clés, en octobre et janvier [when bills rise],” il a dit.

Le Premier ministre intérimaire a poursuivi en disant: «Ce que le gouvernement fera, quel que soit le Premier ministre, c’est de s’assurer qu’il y a de l’argent supplémentaire pour aider les gens… Il y aura plus d’annonces en septembre et celles-ci aborderont les principaux points de pincement en octobre. et janvier.

Plus tôt vendredi, le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré qu’il pensait que le prochain Premier ministre pourrait « se mettre sur les rails » pour aider les familles en difficulté.

Il a déclaré que ses fonctionnaires au Trésor “examinaient toutes les options” sur une aide supplémentaire pour s’assurer que Truss ou Sunak puissent prendre des décisions clés peu de temps après l’annonce du vainqueur du concours conservateur le 5 septembre.

Sunak a déclaré qu’il était prêt à trouver jusqu’à 10 milliards de livres sterling de soutien supplémentaire, dont 5 milliards de livres sterling sur les réductions de TVA sur les factures d’énergie et 5 milliards de livres sterling sur le soutien aux plus vulnérables via le système de prestations.

Dans une lettre de démission cinglante début juillet, Sunak a déclaré à Johnson que le gouvernement devrait être dirigé “correctement, avec compétence et sérieux” – affirmant que leurs approches “sont fondamentalement trop différentes”.

Lors de l’événement de presse à Cheltenham jeudi soir, l’ancien chancelier a insisté pour que l’enquête du comité des privilèges pour savoir si Johnson avait menti sur Partygate devait se poursuivre.

Affirmant croire « très fermement aux normes élevées », il s’est également engagé à réintégrer un conseiller indépendant pour les intérêts ministériels. Le conseiller en éthique de Johnson, Lord Geidt, a démissionné en juin.