Boris Johnson ne dément pas les plans de réduction des retraites

Boris Johnson n’a pas nié que le gouvernement envisage de supprimer le triple verrouillage des retraites pour aider à payer la reprise de Covid.

Le Premier ministre s’exprimait après des informations selon lesquelles le chancelier Rishi Sunak envisage de suspendre la mesure – en vertu de laquelle les retraites de l’État augmentent en fonction des prix les plus élevés, des salaires moyens ou de 2,5% – pendant un an afin d’éviter une hausse exceptionnelle cette année, les salaires montent en flèche à la suite de la pandémie.

Et des rapports suggèrent aujourd’hui que le Trésor envisage de réduire l’allocation à vie pour les retraites ou les allégements fiscaux ou d’introduire une nouvelle imposition sur les cotisations des employeurs pour réduire la facture toujours croissante.

Lorsqu’on lui a demandé aujourd’hui s’il prévoyait d’abandonner le triple verrou, M. Johnson a déclaré: « J’ai lu toutes sortes de choses en ce moment que je ne reconnais pas du tout au sujet du plan du gouvernement. »

S’exprimant lors d’une visite dans une installation scientifique dans le Hertfordshire, le Premier ministre a ajouté: « Ce que nous faisons comme la chose la plus importante pour l’économie, et en fait payer pour la reprise, est de nous assurer que nous continuons prudemment mais de manière irréversible et relancer notre économie.

« C’est la priorité du gouvernement.