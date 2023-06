Boris Johnson n’avait d’autre choix que de partir… mais une chose est sûre, il ne disparaîtra pas

C’était un point culminant classique de Bonny et Clyde.

Deux bombes blondes, Boris Johnson et l’ex-armatrice Nadine Dorries, courant main dans la main dans une pluie de balles ennemies.

Boris avait déjà été pendu, dessiné et écartelé – et n’avait d’autre choix que de démissionner en tant que député Crédit: News Group Newspapers Ltd

Mais une chose est sûre, ce géant de la politique du XXIe siècle ne va pas simplement disparaître Crédit : Parsons Media

Boris n’avait pas le choix. Même si, comme le suggèrent les sondages, il aurait pu se battre et gagner une élection partielle à Uxbridge, l’ex-Premier ministre était cousu comme un kipper.

« J’ai reçu une lettre du Comité des privilèges indiquant clairement, à mon grand étonnement, qu’ils sont déterminés à utiliser les poursuites contre moi pour me chasser du Parlement », a déclaré un BoJo furieux.

« Ils n’ont toujours pas produit la moindre preuve que j’ai sciemment ou imprudemment induit les Communes en erreur. »

Le verdict de la commission des privilèges sur Partygate était couru d’avance depuis sa création il y a un an par son ennemie travailliste Harriet Harman.

« Je suis déconcerté et consterné d’avoir été expulsé », a déclaré Boris, avec un défi bouillonnant.

« Je n’ai pas menti, et je crois qu’au fond d’eux le Comité le sait.

« Leur objectif depuis le début a été de me déclarer coupable, quels que soient les faits. C’est la définition même d’un tribunal kangourou.

Il a raison. Quelle que soit la défense que Boris pouvait rassembler – et pour être juste, c’était assez fragile – il avait déjà été pendu, tiré et écartelé, son rêve d’un retour en ruine.

Aucun autre verdict que « coupable » n’était possible au moment où Hattie au visage de hache est passée au-dessus.

Pour l’ex-supremo de la culture Nadine, sa carrière dans les médias alternatifs déjà en plein essor, quitter son siège de députée était une évidence.

Il n’y avait pas d’avenir pour elle au Parlement sous Rishi Sunak ou tout autre chef conservateur.

Ensemble, elle et Boris ont quitté Rishi Sunak, déjà sous le choc des critiques au sein de son propre parti, avec un mal de tête monstrueux.

Deux élections clés qui, si les travaillistes et les libéraux démocrates concluent un accord probable, jetteront un nuage noir sur les espoirs déjà en baisse des conservateurs pour la véritable bataille pour la survie de 2024.

Ils ne réagissaient pas non plus simplement avec fureur contre les députés qui s’érigeaient en juges et jurés.

Trop facilement séduit

Il s’agissait autant d’une attaque directe contre l’autorité de Rishi Sunak en tant que Premier ministre que d’un ressentiment d’avoir été pointé du doigt comme un menteur – pour avoir « induit en erreur » le Parlement.

Boris et ses alliés n’ont jamais pardonné à Rishi d’avoir démissionné de son poste de chancelier de l’Échiquier à son moment de plus grande faiblesse.

Boris Johnson a été propulsé – du moins en gros titres – dans son rêve d’enfance de «roi du monde» Crédit : Getty

Même s’il proteste, ils y voient un acte délibéré d’homicide politique.

Alors qu’en est-il de Boris maintenant?

Une chose est certaine, ce géant de la politique du XXIe siècle ne va pas simplement disparaître.

Boris est l’homme qui peut, avec une certaine justice, prétendre avoir livré à lui seul ce pour quoi la majorité des électeurs britanniques ont prié lors du référendum sur le Brexit de 2016.

Quelles que soient ses appréhensions privées – et il y en avait beaucoup – il a saisi le moment et a remporté non seulement une majorité écrasante de 80 sièges, mais a capturé des pans de bastions travaillistes pour la toute première fois.

Beaucoup diront que cela n’avait rien à voir avec Boris personnellement et que c’était un moment historique dont l’heure était venue.

Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Johnson a pu atteindre des parties de l’électorat qui, pour n’importe quel autre conservateur, auraient été profondément hostiles à un Old Etonian toff demandant leurs votes.

Il est également vrai qu’en tant que Premier ministre avec une énorme majorité, il a gaspillé cet énorme avantage.

Il s’est trop facilement laissé séduire par l’agenda vert sur lequel il s’était jusque-là montré si lucide et sceptique.

Il a été bien trop lent, même avant le Covid, pour lancer les mesures qui auraient fait un succès net et irréversible du Brexit.

Il a refusé de s’attaquer à l’épineuse question de l’immigration clandestine massive.

Et puis, alors qu’il se prélassait dans la perspective de dix ans de plus dans le n ° 10, Covid a frappé et jeté tous les morceaux au vent – ​​l’amenant de manière sensationnelle au bord de la mort à Downing Street.

C’est la fin du député de Boris Johnson. Mais ce n’est que le début d’un conte de fées sans fin qui n’a rien à voir avec la forme et l’avenir de Great Britain plc.

Boris est The Story et ce depuis qu’il a commencé en tant qu’humble correspondant à Bruxelles pour le Daily Telegraph.

Il faut un génie rare et spécial pour transformer une colonne de journal en renommée mondiale, en statut de superstar internationale et en leadership de l’une des nations les plus riches du monde.

Dans le cas de Boris Johnson, cela l’a propulsé – du moins en gros titres – vers son rêve d’enfance de « roi du monde ».

Alors qu’il est assis aujourd’hui au milieu des décombres d’une brève mais pyrotechnique carrière politique, BoJo pourrait être pardonné de penser : « Wow ! Quel trajet. »